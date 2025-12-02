El Gobierno de Chile activó una alerta epidemiológica por el aumento de contagios de sarampión en Argentina —donde la cobertura vacunal cayó por debajo del 50 %— y advirtió sobre riesgos de importación del virus.
Cinco argentinos detenidos por robar en Miami
Fueron acusados de sustraer mercadería valuada en más de 2000 dólares del Dolphin Mall.El Mundo02/12/2025
Cinco turistas argentinos quedaron detenidos en Miami tras ser acusados de robar mercadería valuada en miles de dólares de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más populares entre los sudamericanos.
El hecho ocurrió el domingo, cuando agentes de la policía de Sweetwater que estaban trabajando en el shopping detectaron una serie de hurtos y comenzaron a investigar.
Quiénes son los cinco turistas argentinos detenidos en Miami
Según los reportes policiales, los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).
Así fue el operativo que terminó con la detención de los argentinos
Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad y observaron cómo el grupo ingresó primero a una tienda Burlington, donde eligieron valijas y se retiraron sin pagar. Luego, se dirigieron a un local de Columbia, donde se dividieron y ocultaron mercadería dentro del equipaje. Repitieron la misma maniobra en una sucursal de The North Face.
Dos de los acusados también fueron vistos en una tienda Tommy Hilfiger y, poco después, la policía los encontró en una parada de colectivo cercana.
Entre todos, llevaban productos robados por un valor superior a los 2000 dólares: dos de ellos tenían unos 950 dólares en mercadería y el resto, más de 1100 dólares, informó NBC.
Qué cargos enfrentan los turistas argentinos
Los cinco argentinos fueron arrestados y enfrentan cargos por armar un esquema organizado para defraudar y robar en comercios minoristas. Según la policía, el grupo tenía previsto regresar a la Argentina el miércoles, pero la detención frustró sus planes.
La advertencia de la policía: “Tenemos tolerancia cero con la criminalidad”
El vocero de la policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, explicó: “Son adultos que pensaron que podían venir y llevarse cosas sin pagar, pero no tuvieron en cuenta que tenemos en marcha la ‘Operación Fiestas Seguras’, y por eso los atrapamos. Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienen a robar y cometer delitos, no lo van a poder hacer en el Dolphin Mall porque tenemos tolerancia cero con la criminalidad”.
Con información de TN
El plan consiste en levantar un "campamento" junto a la base de la Royal Air Force, bajo el modelo de Camp Bastion (Afganistán), para disuadir los ingresos irregulares.
Una joven chaqueña de 25 años, identificada como Lurdes Leonor Rodríguez, que viajó a Florianópolis, Brasil, en septiembre para trabajar en un bar-restaurante, se encuentra desaparecida.
Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Tras un año sin convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el proceso oficial de ingreso al cuerpo diplomático, con inscripción del 27 de abril al 29 de mayo de 2026.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.