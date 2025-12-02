Cancillería abrió el concurso para el ISEN 2026: buscan 15 futuros diplomáticos

Después de un año sin convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de un nuevo Concurso Público de Ingreso para el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), la vía oficial para quienes aspiran a convertirse en diplomáticos argentinos.

La inscripción estará habilitada desde el 27 de abril hasta el 29 de mayo de 2026, según establece la Resolución Ministerial N° 2025-188-APN.

El proceso seleccionará hasta 15 aspirantes becarios que comenzarán su formación en 2027, tras superar una serie de evaluaciones académicas y psicológicas.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones obligatorias:

Ser argentino o argentina, ya sea nativo/a o por opción.

Tener entre 21 y 35 años al 15 de noviembre de 2026.

Contar con un título universitario de validez nacional en carreras afines a la formación diplomática, con planes de estudio de al menos 4 años.

Presentar un certificado de inglés válido.

Cómo postularse

Ingresar al sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y buscar la sección del Concurso Público de Ingreso al ISEN. Descargar y leer atentamente el Reglamento del Concurso, donde figuran condiciones, documentación requerida y etapas del proceso. Completar el formulario de inscripción online disponible durante el período habilitado (del 27 de abril al 29 de mayo de 2026). Adjuntar la documentación solicitada: DNI, título universitario o certificado de título en trámite, certificado de inglés y otros documentos que la Cancillería pueda requerir. Enviar la postulación y conservar el comprobante de inscripción. Estar atento a las fechas de examen y comunicaciones oficiales, que se publicarán en la web de Cancillería y podrán enviarse por correo electrónico.

Cómo es el examen

El proceso de selección es uno de los más exigentes del ámbito público. Incluye:

Evaluación psicológica.

Examen escrito compuesto por siete asignaturas vinculadas a la diplomacia, el derecho, la historia y las relaciones internacionales.

Un coloquio de aptitud diplomática como instancia final.

Con esta nueva convocatoria, la Cancillería busca incorporar perfiles jóvenes, formados y con vocación de servicio para representar al país en el exterior y fortalecer el cuerpo diplomático argentino.

