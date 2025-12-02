Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad.
Cancillería abrió el concurso para el ISEN 2026: buscan 15 futuros diplomáticos
Tras un año sin convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el proceso oficial de ingreso al cuerpo diplomático, con inscripción del 27 de abril al 29 de mayo de 2026.El Mundo02/12/2025
Después de un año sin convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de un nuevo Concurso Público de Ingreso para el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), la vía oficial para quienes aspiran a convertirse en diplomáticos argentinos.
La inscripción estará habilitada desde el 27 de abril hasta el 29 de mayo de 2026, según establece la Resolución Ministerial N° 2025-188-APN.
El proceso seleccionará hasta 15 aspirantes becarios que comenzarán su formación en 2027, tras superar una serie de evaluaciones académicas y psicológicas.
Requisitos para postularse
Los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones obligatorias:
- Ser argentino o argentina, ya sea nativo/a o por opción.
- Tener entre 21 y 35 años al 15 de noviembre de 2026.
- Contar con un título universitario de validez nacional en carreras afines a la formación diplomática, con planes de estudio de al menos 4 años.
- Presentar un certificado de inglés válido.
Cómo postularse
- Ingresar al sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y buscar la sección del Concurso Público de Ingreso al ISEN.
- Descargar y leer atentamente el Reglamento del Concurso, donde figuran condiciones, documentación requerida y etapas del proceso.
- Completar el formulario de inscripción online disponible durante el período habilitado (del 27 de abril al 29 de mayo de 2026).
- Adjuntar la documentación solicitada: DNI, título universitario o certificado de título en trámite, certificado de inglés y otros documentos que la Cancillería pueda requerir.
- Enviar la postulación y conservar el comprobante de inscripción.
- Estar atento a las fechas de examen y comunicaciones oficiales, que se publicarán en la web de Cancillería y podrán enviarse por correo electrónico.
Cómo es el examen
El proceso de selección es uno de los más exigentes del ámbito público. Incluye:
- Evaluación psicológica.
- Examen escrito compuesto por siete asignaturas vinculadas a la diplomacia, el derecho, la historia y las relaciones internacionales.
- Un coloquio de aptitud diplomática como instancia final.
- Con esta nueva convocatoria, la Cancillería busca incorporar perfiles jóvenes, formados y con vocación de servicio para representar al país en el exterior y fortalecer el cuerpo diplomático argentino.
Con información de TN
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
El Ministerio de Salud admitió por primera vez el alcance de la epidemia, que ya se extendió a las 15 provincias y desbordó la capacidad sanitaria de la isla.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
El derrumbe sorprendió a las naves durante la madrugada en el puerto de Iparia. La mayoría de las víctimas son indígenas y las autoridades investigan posible sobrecupo.
El despliegue ocurre en un momento de máxima tensión bilateral, ya que esta operación ya se cobró por lo menos 83 muertos en ataques a 22 embarcaciones venezolanas señaladas como transporte de drogas ilegales.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.