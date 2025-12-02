Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad.
Cuba confirma 33 muertos por dengue y chikunguña: 21 eran menores de edad
El Ministerio de Salud admitió por primera vez el alcance de la epidemia, que ya se extendió a las 15 provincias y desbordó la capacidad sanitaria de la isla.El Mundo02/12/2025
Más de 30 cubanos, entre ellos 21 niños y adolescentes, murieron en Cuba a causa del dengue y de una epidemia de chikunguña que se extendió por toda la isla. Así lo informaron este lunes las autoridades sanitarias.
Hasta el domingo había “un total de 33 fallecidos por arbovirosis”, indicó la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, a la televisión cubana.
La funcionaria precisó que de los 33 fallecidos, 12 fueron diagnosticados con dengue -siete de ellos eran menores de 18 años- y otros 21 murieron por chikunguña, de los cuales 14 son menores de edad.
La epidemia de chikunguña se extendió por toda Cuba
Esta enfermedad, que se caracteriza por fiebre alta y fuertes dolores articulares, empezó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y ya se extendió de forma incontrolada a las 15 provincias de la isla de 9,7 millones de habitantes. También hay un fuerte brote de dengue.
Hasta este lunes, el Ministerio de Salud Pública cubano (Minsap) no había reportado muertes por chikunguña, mientras que circulaban fuertes rumores sobre el tema en redes y en las calles del país. Solo se habían confirmado oficialmente tres fallecidos por dengue.
Peña destacó que, en comparación con semanas anteriores, disminuyó el número de casos de chikunguña, así como de personas en estado grave o crítico por esa enfermedad en las salas de cuidados intensivos del país.
Sin embargo, la viceministra subrayó que en la isla aún se reportan fuertes niveles de infestación de los mosquitos que transmiten esos virus.
Cuba enfrentó en el pasado fuertes epidemias de dengue, pero la chikunguña llegó al país por primera vez en junio de 2014, como parte de un brote regional que había comenzado a finales de 2013 y que afectó a países como Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana.
Sin embargo, las autoridades cubanas lograron controlar entonces el pequeño brote registrado en Santiago de Cuba.
Esta vez, el brote se salió de control debido a la falta de higiene, la basura acumulada y el agua almacenada en tanques para paliar la escasez que este año ha afectado a tres millones de cubanos, según las autoridades.
Con información de EFE
