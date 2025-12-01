Promueven un ciclo de charlas para redefinir la vida después de los 50 años

Este jueves 4 de diciembre se realizará el evento "Bienestar +50", charlas en las que se abordarán temas como los de redefinir cómo vivimos, la soledad no deseada, el legado que perdura: el valor de compartir, entre otros. Será a partir de las 19:30 horas en la Usina Cultural, con entrada libre y gratuita.

“A veces, temas relacionados con el paso del tiempo no se tratan, sobre todo, en masa, son temas tabúes. Nuestros motivadores son personas de más cincuenta años, y nos enseñaron que estos temas son más comunes de lo que nosotros pensamos, y optamos por hacer un ciclo de charlas para generar comunidad”, explicó el fundador de Grupo Colmena, Arq. Guillermo Gómez.

Señaló que, en un contexto marcado por una nueva longevidad, el objetivo es “generar comunidad +50” a fin de combatir la “soledad no deseada”.

“El concepto es ‘cohousing senior’, el mundo está más adelantado en este tema, existen complejos, ciudades y hasta pueblos enormes de personas mayores de cincuenta o sesenta años donde viven a su manera y son una gran comunidad en Europa, Estados Unidos y en Sudamérica como Chile y Uruguay. En Argentina vamos por ese camino”, expresó.

El ciclo de charlas contará con expositores como psicólogos, expertos en gerontología, profesores en educación física, campeones sudamericanos en fisicoculturismo, escritores, y refrentes a nivel país.