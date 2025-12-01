La lengua creció un 5 % en un año y se mantiene como la tercera más hablada, solo detrás del chino mandarín y el hindi, según el Instituto Cervantes.
Banco Macro suma nuevos cajeros automáticos en el Centro Cultural Dino Saluzzi
Banco Macro inauguró un nuevo lobby de cajeros automáticos en el Centro Cultural Dino Saluzzi.
Este edificio histórico, ubicado en la avenida Independencia 910, fue recuperado por la Municipalidad de la Ciudad de Salta para convertirse en un verdadero polo cultural: donde el arte, la música y la expresión tengan su propio lugar.
El nuevo lobby de cajeros automáticos cuenta con dos equipos que estarán disponibles las 24 horas y se suman a los 344 que Banco Macro posee en la provincia de Salta. Todos ellos consolidan el objetivo de mejorar el acceso a los servicios bancarios y brindar mayor comodidad a los clientes y usuarios.
Estos ATM permitirán a los vecinos de la zona y alrededores realizar diversas operaciones, tales como extraer dinero en efectivo, efectuar transferencias, consultar saldos, retirar dinero sin tarjeta de débito, consultar el CBU, obtener comprobante de pago previsional, y gestionar altas o desbloqueos de la clave del Centro de Atención Telefónica, Banca Internet o la APP Macro.
El local demandó una inversión de más de 59 millones de pesos Además el costo de los equipos es de más de 20 millones de pesos cada uno. La propuesta contempla además nueva tecnología, iluminación LED, sistema de respaldo de energía mediante UPS con 2 horas de autonomía, aire acondicionado y accesibilidad para sillas de ruedas.
Banco Macro trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo lleva adelante en forma responsable el plan de acción respaldado en la utilización de nuevas tecnologías y herramientas que vuelven más eficiente
y segura la atención hacia nuestros clientes.
Con esta nueva apertura, Banco Macro está dotando de la última tecnología sus instalaciones a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.
En la actualidad hay 142 localidades donde Banco Macro constituye la única presencia bancaria.
