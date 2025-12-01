Las resoluciones 485 y 486 fijaron nuevos precios mínimos para biodiésel y bioetanol, que se suman a la actualización impositiva y presionan sobre los costos de las petroleras.
“Cerraron 1800 panaderías en dos años”: fuerte alarma del sector por la crisis
El presidente del Centro de Panaderos de Merlo advirtió que se perdieron más de 15.000 empleos, que las ventas cayeron 55% y que los aumentos de costos hacen “imposible sostener” los comercios.Argentina01/12/2025
El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.
Pinto afirmó que el sector “está trabajando siempre a pérdida” y solo está “subsistiendo”.
En diálogo con Radio Splendid y seguido por Agencia Noticias Argentinas, el panadero comparó la situación actual con coyunturas históricas adversas (la pandemia, los años 90 y el 2001), señalando que "no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy".
Mientras los panaderos deben enfrentar este incremento constante, el sector experimentó una caída de venta de un 55%, añadió Pinto, quien afirmó que las boletas de luz registraron un aumento de entre un 45% y un 50% en comparación con el mes anterior.
Esta combinación hace "imposible sostener" la operación, ya que el sector no puede "perder plata". Pinto afirmó que resulta imposible absorber estos costos sin trasladarlos al precio.
La demanda se ve afectada por el bajo poder adquisitivo, ya que "la gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere" porque no tiene recursos en el bolsillo.
Analizó que el problema de fondo es que los aumentos de costos no se han acompañado por una mejora salarial. Si bien todo sigue aumentando, la gente tiene los "sueldos pisados a un año atrás", lo que significa que aumentar el precio no revierte la caída de las ventas.
Autos 0 km: sube el umbral de impuestos internos y varios modelos bajarán de precioArgentina01/12/2025
ARCA actualizó la escala y los autos que antes pagaban el tributo quedaron exentos. Según el tributarista Sebastián Domínguez, algunos modelos podrían reducir su valor hasta $16,3 millones.
En ocho meses ingresaron fardos desde EE.UU. por USD 2,2 millones. El sector advierte riesgos sanitarios y ambientales y alerta por un descontrol similar al del desierto de Atacama.
La Comisión Nacional de Valores oficializó la Resolución General N° 1092, que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market a limitar su inversión en cauciones bursátiles a un máximo del 20%.
Se cumplen 24 años del anuncio del "corralito" en Argentina, impuesto el 1 de diciembre de 2001 por el ministro Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando De la Rúa mediante el decreto 1.570.
El peso de la Unión Europea (UE) en el comercio exterior argentino tocó mínimos históricos: en los primeros diez meses del año, solo el 9,8% de las exportaciones se destinaron al bloque.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.