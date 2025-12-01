“Cerraron 1800 panaderías en dos años”: fuerte alarma del sector por la crisis

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo advirtió que se perdieron más de 15.000 empleos, que las ventas cayeron 55% y que los aumentos de costos hacen “imposible sostener” los comercios.

Argentina01/12/2025

1446806w372h230c.jpg

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en dos años a partir de la suba de costos y caída de la demanda.

Pinto afirmó que el sector “está trabajando siempre a pérdida” y solo está “subsistiendo”.

En diálogo con Radio Splendid y seguido por Agencia Noticias Argentinas, el panadero comparó la situación actual con coyunturas históricas adversas (la pandemia, los años 90 y el 2001), señalando que "no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy".

Mientras los panaderos deben enfrentar este incremento constante, el sector experimentó una caída de venta de un 55%, añadió Pinto, quien afirmó que las boletas de luz registraron un aumento de entre un 45% y un 50% en comparación con el mes anterior.

SOL2X7O6DBBFRNW6KVKIJWV664Día Mundial del Sida: La mitad de los casos se detecta tarde en Argentina

Esta combinación hace "imposible sostener" la operación, ya que el sector no puede "perder plata". Pinto afirmó que resulta imposible absorber estos costos sin trasladarlos al precio.

La demanda se ve afectada por el bajo poder adquisitivo, ya que "la gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere" porque no tiene recursos en el bolsillo.

Analizó que el problema de fondo es que los aumentos de costos no se han acompañado por una mejora salarial. Si bien todo sigue aumentando, la gente tiene los "sueldos pisados a un año atrás", lo que significa que aumentar el precio no revierte la caída de las ventas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail