Las resoluciones 485 y 486 fijaron nuevos precios mínimos para biodiésel y bioetanol, que se suman a la actualización impositiva y presionan sobre los costos de las petroleras.
Autos 0 km: sube el umbral de impuestos internos y varios modelos bajarán de precio
ARCA actualizó la escala y los autos que antes pagaban el tributo quedaron exentos. Según el tributarista Sebastián Domínguez, algunos modelos podrían reducir su valor hasta $16,3 millones.Argentina01/12/2025
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la nueva escala de impuestos internos aplicable a vehículos automotores terrestres para el transporte de personas (autos); vehículos automotores terrestres preparados para acampar; motociclos y velocípedos con motor (motos) y chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados.
El tributarista Sebastián Domínguez recordó que “hasta el 30 de noviembre de 2025, los automóviles cuyo precio eran iguales o superiores a $ 63.166.936,50 (a la salida de fábrica, sin IVA) debían pagar el 18% de impuestos internos".
Añadió que “dado que el impuesto interno se aplica sobre su propio monto, la alícuota efectiva del impuesto es del 21,95%. El precio de venta al público de los automóviles que no pagaban impuestos internos eran de aproximadamente hasta $ 85.600.000”.
Domínguez precisó que “a partir del 1 de diciembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, se incrementó a $ 74.314.009,43 el umbral a partir del cual los automóviles están gravados por impuestos internos”.
De esta forma, el precio de venta al público de los automóviles que no pagan impuestos internos es de aproximadamente hasta $ 102.600.000. Es decir, se ajustó en un 17,65%, según un documento que recibió Agencia Noticias Argentinas.
“Esto implica que hay automóviles que hasta ayer estaban gravados por impuestos internos y hoy dejaron de estarlo, por lo cual su precio podría disminuir en hasta $ 16.300.000 aproximadamente”, precisó Domínguez.
Domínguez añadió que “si la terminal mantiene el precio neto del automóvil y se mantiene el margen bruto nominal con impuestos para el Concesionario, la disminución del precio final podría alcanzar $ 16.311.923 aproximadamente ($118.979.687 - $102.667.764). Es decir, la baja sería del 13,71% ($16.311.923 / $118.979.687).
“De esta manera la nueva escala del impuesto podría generar una baja en los precios de los 0 km, aunque el porcentaje dependerá de cada marca y su estrategia comercial”, concluyó
No obstante, alertó que “contra la posibilidad de baja juega la devaluación del peso en los últimos meses y que generó que terminales no aumenten los precios de determinados automóviles para que no queden gravados con impuesto internos”.
“Ahora podrían compensar esta situación y no disminuir los precios o hacerlo en menor medida”, evaluó el especialista.
