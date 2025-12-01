Funcionarios y expertos de 16 provincias se reunieron en Buenos Aires para avanzar en un sistema federal más articulado que garantice el cumplimiento efectivo del derecho alimentario.
Milei y Bullrich encabezaron el ascenso de las Fuerzas de Seguridad
La entrega de sables a oficiales superiores contó con la presencia de las principales fuerzas federales y marcará el inicio del mandato técnico de Monteoliva.Argentina01/12/2025
El presidente Javier Milei encabezó este lunes a las 11 la ceremonia de asunción de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la entrega de sables se realizó en el Salón Blanco de Casa Rosada y contará con la participación de Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
Se trata del primer acto que encabezará Monteoliva al frente de la cartera tras la renuncia de Bullrich, flamante senadora de La Libertad Avanza, quien también estará presente en el acto.
A través de una carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, la exfuncionaria señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.
Asimismo, destacó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.
La hasta entonces secretaria Nacional de Seguridad jurará como ministra el próximo martes en Casa Rosada. Lo hará luego de que la ex integrantes Juntos por el Cambio encabezara el pasado viernes un evento de despedida del ministerio.
Monteoliva encarna un perfil más técnico y es del riñón de la exministra. Quedará a cargo de la cartera en el marco de una solicitud que Bullrich elevó al mandatario tras la propuesta de competir por una banca en la Cámara de Senadores.
Operativo F-16: aviones cruzan el Atlántico rumbo a la Argentina
El Ministerio de Defensa destacó en X el operativo conjunto que permitirá el arribo de los F-16 a la Argentina. Pilotos, mecánicos y equipos de apoyo de la Fuerza Aérea participan del cruce de fronteras y océanos para completar el traslado.
Las resoluciones 485 y 486 fijaron nuevos precios mínimos para biodiésel y bioetanol, que se suman a la actualización impositiva y presionan sobre los costos de las petroleras.
Autos 0 km: sube el umbral de impuestos internos y varios modelos bajarán de precioArgentina01/12/2025
ARCA actualizó la escala y los autos que antes pagaban el tributo quedaron exentos. Según el tributarista Sebastián Domínguez, algunos modelos podrían reducir su valor hasta $16,3 millones.
El presidente del Centro de Panaderos de Merlo advirtió que se perdieron más de 15.000 empleos, que las ventas cayeron 55% y que los aumentos de costos hacen “imposible sostener” los comercios.
En ocho meses ingresaron fardos desde EE.UU. por USD 2,2 millones. El sector advierte riesgos sanitarios y ambientales y alerta por un descontrol similar al del desierto de Atacama.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.