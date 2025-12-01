Boca espera rival: Racing se mide ante Tigre en el Cilindro con el objetivo de avanzar de ronda

Tras la humillante goleada 5-1 ante Vasco da Gama que hundió a Inter de Porto Alegre en la zona de descenso, el club gaúcho destituyó al técnico argentino a solo dos fechas del final del Brasileirao.
La ‘Academia’ enfrenta al ‘Matador’ en el último choque correspondiente a los cuartos de final del campeonato local. El partido eliminatorio dará comienzo a las 21.30 hs. y contará con el arbitraje de Andrés Merlos.Deportes01/12/2025
Racing recibe a partir de las 21.30 hs. a Tigre en el Estadio Presidente Perón en el partido cumbre entre ambos por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En este encuentro, la ‘Academia’ intentará cortar una racha adversa con el ‘Matador’, debido a que perdió los dos partidos del año que se jugaron en Victoria y en Avellaneda y el antecedente más reciente fue en agosto pasado cuando cayó por 2 a 1 tras un penal cobrado por VAR que desencadenó la expulsión de Costas tras una fuerte protesta.
El entrenador local Gustavo Costas dio señales claras en la práctica del plantel profesional del viernes y se estima que repita a los mismos once que comenzaron jugando frente a River, equipo al cual el conjunto de Avellaneda eliminó por 3 a 2 en la fase anterior.
Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.
Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.
Estudiantes de Río Cuarto selló su ascenso a la Primera División del fútbol argentino tras empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn en la final de vuelta del Reducido de la Primera Nacional.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Un estudio internacional detectó que la Antártida registra la menor concentración de núcleos de hielo atmosféricos del planeta, un hallazgo fundamental para afinar modelos de clima global.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.