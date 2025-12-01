Boca espera rival: Racing se mide ante Tigre en el Cilindro con el objetivo de avanzar de ronda

Racing recibe a partir de las 21.30 hs. a Tigre en el Estadio Presidente Perón en el partido cumbre entre ambos por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En este encuentro, la ‘Academia’ intentará cortar una racha adversa con el ‘Matador’, debido a que perdió los dos partidos del año que se jugaron en Victoria y en Avellaneda y el antecedente más reciente fue en agosto pasado cuando cayó por 2 a 1 tras un penal cobrado por VAR que desencadenó la expulsión de Costas tras una fuerte protesta.

El entrenador local Gustavo Costas dio señales claras en la práctica del plantel profesional del viernes y se estima que repita a los mismos once que comenzaron jugando frente a River, equipo al cual el conjunto de Avellaneda eliminó por 3 a 2 en la fase anterior.