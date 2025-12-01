Un motociclista murió tras chocar contra un camión en Cerrillos

Anoche, personal del Distrito de Prevención 11 tomó conocimiento sobre un siniestro vial entre una motocicleta y un camión en ruta nacional 68 a la altura de la escuela María Magdalena de Goyechea.

Profesionales de la salud constataron en el lugar el deceso de un hombre mayor de edad.

El Grupo Técnico de Criminalística documentó la escena a fin de establecer las circunstancias del hecho y efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular.

Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.