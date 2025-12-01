La Subsecretaría de Seguridad Vial de Salta informó que los operativos de control del fin de semana arrojaron un alto número de infractores.
Un motociclista murió tras chocar contra un camión en Cerrillos
a Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 tomó intervención en el caso, mientras que el Grupo Técnico de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en la documentación de la escena y el ordenamiento vehicular.Policiales01/12/2025
Anoche, personal del Distrito de Prevención 11 tomó conocimiento sobre un siniestro vial entre una motocicleta y un camión en ruta nacional 68 a la altura de la escuela María Magdalena de Goyechea.
Profesionales de la salud constataron en el lugar el deceso de un hombre mayor de edad.
El Grupo Técnico de Criminalística documentó la escena a fin de establecer las circunstancias del hecho y efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular.
Intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.
Estafa millonaria: Profesor de música perdió $45 millones con falso proyecto de YPFPoliciales01/12/2025
La maniobra criminal, que comenzó en Instagram, involucró transferencias a billeteras virtuales, el uso de la aplicación de criptomonedas Bybit y exigencias de pagos.
La Policía atrapó esta madrugada a un hombre de 56 años en Villa San Antonio que había robado un set de herramientas de un comercio en Avenida Chile.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi de 43 años, quien se ausentó de su hogar en Barrio Ampliación Santa Ana II.
Salta: Coordinan protocolos para agilizar ingreso de detenidos a centros de detenciónPoliciales28/11/2025
El encuentro, que contó con la participación de jefes de la Alcaidía General y áreas operativas, se centró en coordinar protocolos para optimizar el traslado y la recepción de las personas demoradas.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.