La Comisión Nacional de Valores oficializó la Resolución General N° 1092, que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market a limitar su inversión en cauciones bursátiles a un máximo del 20%.
A 24 años del "Corralito" de Cavallo que desató la crisis de 2001
Se cumplen 24 años del anuncio del "corralito" en Argentina, impuesto el 1 de diciembre de 2001 por el ministro Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando De la Rúa mediante el decreto 1.570.Argentina01/12/2025
Un día como hoy, pero en 2001, se anunció el “corralito”, que sería refrendado por el decreto 1.570. Ello durante el gobierno de Fernando De la Rua.
Fue la respuesta a una caída de 22.000 millones de dólares en los depósitos. Atrapó a las ahorristas que no huyeron a tiempo, por un total de $ 55.000 millones de pesos, y dio origen a los cacerolazos.
El corralito se llevó puestos a dos ministros de Economía: Domingo Cavallo, su ideólogo, y Jorge Remes Lenicov, cuando meses después quiso desatar el nudo con bonos compulsivos.
Cuentan que lo primero que hizo Roberto Lavagna cuando le pidieron que vuelva de Europa para ser ministro fue llamar a un amigo economista para que le explicara la diferencia entre “corralito” y “corralón”, el esquema que estableció la reprogramación definitiva de los plazos fijos. A ese nivel de enredos había llegado la película económica de la crisis.
El corralito resultó un boomerang que terminó provocando un efecto contrario al deseado: secó la plaza de efectivo y paralizó las operaciones cotidianas de compra y venta. En la práctica, profundizó la caída en el nivel de actividad, que tocó su piso sobre el final del primer trimestre del 2002.
Al final, los afectados salieron más favorecidos que los tenedores de bonos. Quienes pudieron retirar sus dólares con amparos y compraron propiedades o acciones, en particular, terminaron con saldo muy favorable.
Tampoco entre los bancos se cumplieron los pronósticos más apocalípticos. Durante 2002 se llegó a dar al sistema financiero por muerto, cuando se proponía como opción realista la “offshorización” (traslado al extranjero) de la banca.
El peso de la Unión Europea (UE) en el comercio exterior argentino tocó mínimos históricos: en los primeros diez meses del año, solo el 9,8% de las exportaciones se destinaron al bloque.
Un informe de la consultora Economía y Energía reveló que el PBI por habitante de Argentina se redujo un 9,8% entre 2011 y 2024, quedando solo por delante de Haití en el ranking de la mayor caída regional.
La iniciativa propone un extra que va del 15% al 25% del sueldo básico, con el objetivo de frenar las salidas anticipadas en las Fuerzas Armadas.
Esta medida, que busca la modernización y agilización de servicios para ciudadanos y empresas, también incluyó la actualización de requisitos en el Registro Único Virtual (RUV) para la inscripción de vehículos cero kilómetro.
El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 848/2025, el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran prestaciones mínimas, incluyendo la PUAM y pensiones no contributivas.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.