Billeteras digitales pagarán menos desde hoy por norma de la CNV

La Comisión Nacional de Valores oficializó la Resolución General N° 1092, que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market a limitar su inversión en cauciones bursátiles a un máximo del 20%.Argentina01/12/2025
El rendimiento diario que pagan las billeteras digitales empezará a caer a partir de esta semana como consecuencia de una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata —conocidos como money market— a modificar la composición de sus carteras.
La medida fue oficializada a través de la Resolución General N° 1092 y entrará en vigencia el lunes 1° de diciembre de 2025. Si bien las tasas ya venían reacomodándose tras las elecciones legislativas, en este caso el ajuste responde directamente a un cambio regulatorio.
Estos fondos invierten, principalmente, en plazos fijos tradicionales, plazos fijos precancelables, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles. Sin embargo, la nueva norma estableció un tope máximo del 20% para la inversión en cauciones, uno de los instrumentos más utilizados por estos fondos, sobre todo luego de que, en la previa electoral, las cauciones llegaran a operar con tasas de tres dígitos.
La decisión se tomó a pedido directo del Banco Central (BCRA), que detectó un “incremento significativo” en la participación de los fondos money market en ese mercado. “El BCRA comunicó a la CNV que establecer un límite resulta recomendable para el correcto funcionamiento de la política monetaria”, explicó el comunicado oficial.
Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), elaborado con datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), al 7 de noviembre el 26% del patrimonio de los money market estaba invertido en cauciones.
Para cumplir con el nuevo tope del 20%, los gestores deberán desarmar posiciones por unos 6 puntos porcentuales, lo que implica liberar aproximadamente $2,4 billones hacia otros instrumentos. “A priori, el rendimiento de los money market caerá. El diferencial de tasas empujará a los bancos a aumentar préstamos o a colocar liquidez en instrumentos soberanos, presionando las tasas a la baja. La incógnita es el efecto que esto puede tener sobre el tipo de cambio”, advirtieron desde PPI.
Dónde irá la liquidez que sale de las cauciones
Desde Delphos Investment señalaron que ese excedente irá mayoritariamente a instrumentos de tasa fija de corto plazo, en un contexto de fuerte intervención del Gobierno para abaratar el costo del dinero. “Las medidas actúan en conjunto para redirigir liquidez desde colocaciones de muy corto plazo hacia el sistema bancario, favoreciendo que los fondos terminen financiando a los bancos en lugar de concentrarse en cauciones”, explicaron desde la firma.
Las tasas TNA de los principales fondos money market, una por una
Estos son los rendimientos vigentes entre el 26 y 27 de noviembre de 2025, antes del impacto pleno de la nueva regulación:
Allaria Ahorro – Clase E (Allaria)
TNA: 25,30% – Patrimonio: $155 mil millones
Adcap Ahorro Pesos – Clase A (Adcap)
TNA: 25,09% – Patrimonio: $156 mil millones
Toronto Trust Ahorro – Clase A (Toronto Ahorro)
TNA: 24,37% – Patrimonio: $52 mil millones
Ualintec Ahorro Pesos – Clase A (Ualá)
TNA: 24,01% – Patrimonio: $161 mil millones
Cocos Ahorro – Clase A (Cocos Capital)
TNA: 23,93% – Patrimonio: $2.294 millones
Super Ahorro $ – Clase A (Santander)
TNA: 23,67% – Patrimonio: $2 billones
Delta Pesos – Clase X (Personal Pay)
TNA: 23,12% – Patrimonio: $413 mil millones
Balanz Capital Money Market – Clase A (Balanz)
TNA: 23,03% – Patrimonio: $274 mil millones
Premier Renta CP en Pesos – Clase A (Supervielle)
TNA: 21,78% – Patrimonio: $328 mil millones
Mercado Fondo – Clase A (Mercado Pago)
TNA: 21,62% – Patrimonio: $5,5 billones
IEB Ahorro – Clase A (IEB+)
TNA: 21,36% – Patrimonio: $3.835 millones
Fima Premium – Clase P (Lemon)
TNA: 21,26% – Patrimonio: $19 mil millones
Alpha Pesos – Clase A (ICBC)
TNA: 21,02% – Patrimonio: $1,1 billón
SBS Ahorro Pesos – Clase A (Claro Pay)
TNA: 20,77% – Patrimonio: $17 mil millones
Fima Premium – Clase A (Banco Galicia)
TNA: 20,75% – Patrimonio: $2,9 billones
Pionero Pesos – Clase A (Banco Macro)
TNA: 20,22% – Patrimonio: $156 mil millones
ST Zero – Clase D (LB Finanzas / AstroPay)
TNA: 18,57% – Patrimonio: $60 mil millones
