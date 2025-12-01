La derecha española movilizó a 40 mil personas y reclamó la salida de Sánchez

Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
La oposición de derecha española y decenas de miles de simpatizantes se congregaron este domingo en Madrid para pedir la “dimisión” del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, asediado por varios casos judiciales en su entorno.
La concentración, organizada por el Partido Popular (PP, derecha), se produjo pocos días después de que el dirigente de izquierda sufriera dos reveses: la condena del fiscal general del Estado Alvaro García por violación del secreto judicial y el ingreso el jueves en prisión provisional de su antigua mano derecha y exministro, José Luis Ábalos, por un caso de corrupción.
“¡España está harta de los que se creen por encima de los demás!“, denunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, pidió al Ejecutivo que convoque a elecciones generales anticipadas.
“El ‘sanchismo’ está en la cárcel y tiene que salir del gobierno”, afirmó ante una multitud compacta que ondeaba banderas españolas, tras enumerar los casos judiciales que afectan, en particular, a la pareja y al hermano de Pedro Sánchez.
Críticas contra la corrupción
La corrupción “es su sistema, su mecanismo, su forma de llegar al poder y de mantenerse”, reprochó Núñez Feijóo en una protesta que congregó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al expresidente Mariano Rajoy.
Según una cifra comunicada por la delegación del gobierno en Madrid, 40.000 personas asistieron el domingo a la concentración.
La movilización se desarrolló en las inmediaciones del Templo de Debod, un milenario santuario egipcio donado a España en 1968 que se encuentra en un parque cercano a la calle de Ferraz, donde se ubica la sede del Partido Socialista de Pedro Sánchez.
En su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que “España vive su momento más crítico en 47 años de democracia”, “abandonada a manos de una mafia” con “un proyecto totalitario”.
Ha sido una semana compleja para el gobierno socialista con la entrada a prisión provisional del exministro de Transporte y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y un antiguo asesor suyo, Koldo García, investigados por presuntas comisiones cobradas por contratos de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.
El dirigente socialista, en el cargo desde 2018, se ha disculpado en varias ocasiones ante los españoles por los casos judiciales que afectan a su entorno, pero afirma que no dimitirá antes de que termine la legislatura en 2027.
Sánchez denuncia por su parte ataques orquestados por la derecha y la extrema derecha con el fin de debilitarlo.
Con información de AFP y EFE
