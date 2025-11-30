Alerta naranja en Salta: se esperan tormentas fuertes desde la madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte de la provincia de Salta. La medida rige desde la madrugada de este lunes, 1 de diciembre.

Zonas afectadas

El alerta alcanza a Salta Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, General Güemes, La Candelaria, Rosario de la Frontera, San José de Metán, La Caldera, Cafayate y municipios cercanos.

Qué se espera

Según el informe oficial, las tormentas podrían desarrollarse con alta intensidad en períodos cortos, con los siguientes valores previstos:

Lluvias acumuladas: entre 30 y 50 mm

Ráfagas de viento: hasta 90 km/h

Granizo: probabilidad moderada a alta

Actividad eléctrica: frecuente e intensa

Abundante caída de agua en poco tiempo

Recomendaciones

Defensa Civil pidió a la población evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos sueltos, mantenerse informada por canales oficiales y no refugiarse bajo árboles durante actividad eléctrica.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del fenómeno y actualizarán la información en caso de cambios en la intensidad o la duración del alerta.