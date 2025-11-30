Alerta naranja en Salta: se esperan tormentas fuertes desde la madrugada

Ente Regulador presenta “Vicente”, su nuevo asistente inteligente
El Ente Regulador lanza este lunes 1 de diciembre “Vicente”, un asistente de Inteligencia Artificial disponible 24/7 para consultas y trámites de agua, luz y cloacas en Salta.
La medida rige desde la madrugada de este lunes debido a la previsión de tormentas fuertes con características severas.Salta30/11/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte de la provincia de Salta. La medida rige desde la madrugada de este lunes, 1 de diciembre.
Zonas afectadas
El alerta alcanza a Salta Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas, Chicoana, General Güemes, La Candelaria, Rosario de la Frontera, San José de Metán, La Caldera, Cafayate y municipios cercanos.
Qué se espera
Según el informe oficial, las tormentas podrían desarrollarse con alta intensidad en períodos cortos, con los siguientes valores previstos:
Recomendaciones
Defensa Civil pidió a la población evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos sueltos, mantenerse informada por canales oficiales y no refugiarse bajo árboles durante actividad eléctrica.
Las autoridades continúan monitoreando la evolución del fenómeno y actualizarán la información en caso de cambios en la intensidad o la duración del alerta.
La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informó que este, lunes 1 de diciembre, abren las inscripciones totalmente gratuitas para las Colonias de Vacaciones de verano.
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
El vicepresidente de Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández confirmó en Aries que las inscripciones para las colonias de vacaciones comienzan este lunes, mientras que los natatorios municipales abrirán el 5 de diciembre.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para Capital, Cerrillos y otros departamentos del Valle de Lerma. Se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h.
La competencia, considerada una "marca registrada" de la ciudad, arrancó en el balneario Carlos Xamena e incluye las modalidades de triatlón, biatlón y la trepada al cerro San Bernardo.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
El reconocido actor, de 85 años, fue internado de urgencia en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires tras sufrir un pico de presión, lo que llevó a la suspensión de funciones de su exitosa obra "¿Quién es quién?".
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.