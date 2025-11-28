Caputo anunció que recibieron ofertas por US$685 millones por la privatización de cuatro represas clave

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que recibió ofertas por US$685 millones en el proceso de privatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue.

Lo hizo en un posteo en su cuenta de X luego de que se abrieran los sobres con los ofrecimientos económicos de los siete grupos empresarios que habían quedado habilitados para competir por el control de esas centrales, que representan el 15% de la generación de electricidad del país.

“Se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras. Felicitaciones a las compañías ganadoras”, escribió el jefe del Palacio de Hacienda.

Si bien no mencionó las empresas que se quedarán con las represas, Caputo informó que Piedra del Aguila, el Chocón y Alicurá “ya tienen ganadores” y Cerros Colorados “irá a un desempate”.

Tras la apertura de las ofertas económicas, que superaron los cálculos iniciales del propio Caputo, quedan por transitar una serie de pasos administrativos y legales antes de la adjudicación a los nuevos dueños de las firmas que controlan las represas, que se espera para antes de fin de año.

Las centrales están sobre los ríos Limay y Neuquén. El Estado les otorgará la concesión por la venta de energía eléctrica durante los próximos 30 años.

