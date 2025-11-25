El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue detenido en la madrugada del lunes por conducir un BMW descapotable sin patente y con 1,15 gramos de alcohol en sangre.
Santa Cruz: una mujer denunció que dos hombres la secuestraron e intentaron tirarla al mar
La víctima fue hallada maniatada y semiinconsciente al borde de un acantilado en Puerto Deseado. Investigan un posible ajuste de cuentas ligado a una deuda por drogas de su pareja.Provincias25/11/2025
Una mujer de 28 años fue encontrada al borde del acantilado en la costa de Santa Cruz y denunció haber sido secuestrada por dos hombres que luego intentaron tirarla al mar.
La víctima estaba maniatada y semiinconsciente. Fue hallada el domingo, alrededor de las 19, por unas personas que pasaban por la zona, al costado del camino hacia la Cueva de los Leones, en las playas de Puerto Deseado.
La mujer relató ante la policía que dos horas antes del hallazgo ella estaba caminando cerca de la cancha de Deseado Juniors, en la calle 25 de Mayo, cuando de repente dos hombres la subieron a la fuerza a un auto blanco.
Después, le ataron las manos y recorrieron unos tres kilómetros hasta llegar a los acantilados, en la costa norte de Puerto Deseado. En ese lugar la dejaron abandonada, pero antes habrían intentado tirarla al mar, según su versión.
La mujer fue atendida por paramédicos que la trasladaron al Hospital Distrital, donde le realizaron chequeos de control. Está fuera de peligro y con contención psicológica.
Hasta el momento no hay detenidos ni datos concretos sobre los autores del hecho, según informó a TN el periodista Javier Arias, de Tve Río Gallegos. También precisó que el caso se investiga como un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda por drogas que tendría su pareja con narcotraficantes.
Por estas horas, el Departamento de Investigación del Delito Organizado Norte se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona donde la secuestraron y del recorrido que habrían hecho los delincuentes.
