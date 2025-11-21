Las consecuencias del freno al desembolso de los bancos estadounidenses a Milei

Para Aronskind esto se debe a que las entidades financieras -J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup- “no ven sólido al esquema económico de Milei ni capaz de devolver los 20 mil millones en un plazo razonable”.

“Lo que dijimos antes del resultado electoral sigue igual, no cambió nada: el esquema económico es malo, no contempla un equilibrio externo razonable, no junta reservas que es lo que miran los inversores”, explicó el economista.

“Bessent prácticamente salió a decir que el Tesoro de Estados Unidos pagaba los vencimientos de enero y quizás los de mitad de año, pero lo que esta gente está viendo es que hay un inconsistencia, porque esperaban que el Gobierno tomara medidas cambiarias para acumular reservas y empezar un proceso de generar confianza en los acreedores externos. No pasó nada de eso, Milei se empoderó en su plan”, señaló.

Por último, consideró la relación entre Javier Milei con Donald Trump como la de “amo y esclavo” y “peligrosísima” no solo para el común de los ciudadanos argentinos, sino también para los grupos empresarios nacionales, los cuales vaticinó, “se van a fundir”.

“A Estados Unidos le sirve que haya un gobierno tan antinacional en Argentina porque le sirve para debilitar a toda la región, para socavar el Mercosur, para establecer una serie de políticas estratégicas de los Estados Unidos”, dijo.

“Pero todo depende de una relación casi personal, muy de amo y esclavo de la cual surgió este marco de acuerdo comercial y de inversiones peligrosísimo para todos los sectores productivos de Argentina que yo espero que haya una reacción sensata ya no en el mundo sindical sino en el empresarial. Se van a fundir todos. Es muy importante que entiendan la peligrosidad de esta relación de vasallaje que tiene Milei con Trump”, advirtió.

Página12