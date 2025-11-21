El ministro de Economía salió al cruce de la noticia publicada por el The Wall Street Journal donde afirmaba que el supuesto paquete acordado pasó de u$s20.000 millones a u$s5.000 millones.
Las consecuencias del freno al desembolso de los bancos estadounidenses a Milei
El economista Ricardo Aronskind analizó cuán negativa es la noticia del The Wall Street Journal acerca de que el crédito para complementar el swap otorgado a la Argentina fue “dejado de lado” por los bancos que lo impulsarían.Economía21/11/2025
Para Aronskind esto se debe a que las entidades financieras -J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup- “no ven sólido al esquema económico de Milei ni capaz de devolver los 20 mil millones en un plazo razonable”.
“Lo que dijimos antes del resultado electoral sigue igual, no cambió nada: el esquema económico es malo, no contempla un equilibrio externo razonable, no junta reservas que es lo que miran los inversores”, explicó el economista.
“Bessent prácticamente salió a decir que el Tesoro de Estados Unidos pagaba los vencimientos de enero y quizás los de mitad de año, pero lo que esta gente está viendo es que hay un inconsistencia, porque esperaban que el Gobierno tomara medidas cambiarias para acumular reservas y empezar un proceso de generar confianza en los acreedores externos. No pasó nada de eso, Milei se empoderó en su plan”, señaló.
Por último, consideró la relación entre Javier Milei con Donald Trump como la de “amo y esclavo” y “peligrosísima” no solo para el común de los ciudadanos argentinos, sino también para los grupos empresarios nacionales, los cuales vaticinó, “se van a fundir”.
“A Estados Unidos le sirve que haya un gobierno tan antinacional en Argentina porque le sirve para debilitar a toda la región, para socavar el Mercosur, para establecer una serie de políticas estratégicas de los Estados Unidos”, dijo.
“Pero todo depende de una relación casi personal, muy de amo y esclavo de la cual surgió este marco de acuerdo comercial y de inversiones peligrosísimo para todos los sectores productivos de Argentina que yo espero que haya una reacción sensata ya no en el mundo sindical sino en el empresarial. Se van a fundir todos. Es muy importante que entiendan la peligrosidad de esta relación de vasallaje que tiene Milei con Trump”, advirtió.
Página12
Un informe muestra que el ingreso mensual de trabajadores formales permite acceder a mayores cantidades de los productos de la canasta básica. Qué pasó con el poder adquisitivo desde marzo del año pasado.
En un contexto de tasas de interés elevadas, la morosidad en familias anotó un nuevo récord en septiembre. Se trató del 11° incremento consecutivo en el ratio de irregularidad de los créditos.
Con la caída de la actividad y la fuerte salida de argentinos al exterior, el sector del turismo perdió casi 8.000 empleos. Esperan que el encarecimiento de la región ayude a motorizar las vacaciones de verano.
Las simultáneas se redujeron del 22% al 20% nominal anual, efecto que ya llega a otras tasas cortas del mercado; busca poner fin al apretón monetario que hubo en la previa a las elecciones legislativas.
La mejora en los títulos soberanos impulsa la renta variable y acerca al Gobierno a reabrir mercados internacionales de deuda.
