Alertan por el aumento de casos de diabetes a temprana edad: “Es la nueva pandemia silenciosa”

Por Aries, la diabetóloga Patricia Ovejero lanzó una seria advertencia sobre el avance de la diabetes en Argentina y el mundo, al señalar que la enfermedad “se vive hoy como una pandemia” y que los casos continúan creciendo sin freno.

La especialista explicó que el 14 de noviembre, declarado por la ONU desde la década del 90 como el Día Mundial de la Diabetes, “no es un día para celebrar, sino para concientizar, informar y promover cambios de hábitos que permitan prevenir la diabetes tipo 2”.

Ovejero sostuvo que, en cada encuentro científico y capacitaciones médicas, las proyecciones se vuelven más alarmantes: “Siempre se espera un mayor número de pacientes para la década siguiente, y eso es lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo”.

La especialista remarcó que la educación es clave: “Tratamos de enseñar qué es la enfermedad y cómo prevenirla, porque detrás del aumento de casos están, principalmente, los malos hábitos de vida”.

La médica explicó que la diabetes tipo 2, la más frecuente, se desarrolla “por malos hábitos de vida, sedentarismo y obesidad”, factores que llevan a un desgaste del páncreas, órgano encargado de producir la insulina.

Pero lo más preocupante es que la enfermedad ya no es exclusiva de adultos mayores: “Antes el diagnóstico se daba en personas de 40 o 50 años. Hoy se está detectando en pacientes cada vez más jóvenes, incluso en niños y adolescentes”, afirmó Ovejero.

Según detalló, esto se debe a cambios profundos en los estilos de vida: “Nuestros niños no salen a jugar, no tienen actividad física. Hay chicos sedentarios, con sobrepeso, y eso favorece el desarrollo de diabetes tipo 2, que antes era prácticamente inexistente en edades tan tempranas”.

Ovejero insistió en que la única forma de frenar el avance de la enfermedad es modificar hábitos: alimentación saludable, movimiento diario y controles médicos regulares.

“Es una enfermedad crónica con la que se convive toda la vida, pero muchos casos pueden prevenirse si actuamos a tiempo”.