Se confirmó una muerte por Hantavirus en el Norte provincial
Se trata de un hombre de 40 años que ingresó al Hospital de Mosconi con un cuadro de vómito y dolor abdominal. Debido al agravamiento del cuadro, fue derivado a Tartagal donde se confirmó el diagnóstico y, finalmente, falleció. Se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica en Mosconi.Salud13/11/2025
Un hombre de 40 años falleció el miércoles 12, en el Hospital de Tartagal tras ser derivado desde el nosocomio de Mosconi, donde había ingresado horas antes con un cuadro digestivo que luego se complicó rápidamente. Lo confirmó el gerente del hospital mosconense, Dr. Fernán López, -a medios locales- quien señaló que los estudios realizados en Tartagal confirmaron el diagnóstico positivo de hantavirus.
“El paciente ingresó durante la madrugada por guardia, con vómitos y dolor abdominal, sin síntomas respiratorios. Fue dejado en observación, pero durante la mañana comenzó a presentar dificultad respiratoria y alteraciones en los estudios de laboratorio”, explicó.
Ante el agravamiento del cuadro, el paciente fue derivado al Hospital de Tartagal cerca del mediodía, donde “a las nueve de la noche fue intubado y falleció”.
El médico destacó la velocidad con la que evolucionó la enfermedad. “En apenas doce horas pasó de un cuadro digestivo a una falla respiratoria grave”, señaló.
López señaló que ya se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica en Mosconi a fin de investigar si el paciente tuvo contacto con zonas rurales o si viajó en los últimos días.
Salta refuerza la vacunación contra el sarampión en escuelas y casa por casa
Salta alcanza alrededor del 72% de cobertura en la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. El Ministerio de Salud apunta a superar el 90% antes de fin de año y pidió a las familias revisar los carnets infantiles.
Alerta sarampión: “La única protección real es la vacuna”
La referente de Atención Primaria insistió en que completar el esquema de vacunación es la herramienta fundamental para evitar brotes en Salta. Advirtió sobre la cercanía con casos detectados en Bolivia y pidió consultar de inmediato ante fiebre y erupciones.
Sífilis: Instan a fortalecer la notificación de casos para mejorar prevención y tratamientoSalud12/11/2025
En lo que va del año se notificaron 785 casos de sífilis en Salta. La jefa del Programa de ITS, Laura Caporaletti, destacó la importancia de los controles médicos, el uso del preservativo y la detección temprana. “Muchas personas directamente se ponen una penicilina, o no van al médico, o el médico no notifica”, dijo.
Sífilis en Salta: 785 casos en lo que va del año, la mitad son jóvenes de 20 a 29 añosSalud12/11/2025
La situación de la Sífilis en Salta es crítica: 785 casos confirmados en lo que va del año. La alarma sanitaria se centra en los jóvenes, ya que la mitad de los contagios (386 casos) corresponde a la franja de 20 a 29 años.
Alerta por el sarampión en la región: “La vigilancia epidemiológica es fundamental”
El sarampión volvió a circular con fuerza en el continente. Canadá ya perdió su estatus libre de la enfermedad y la OPS lanzó una alerta regional.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.