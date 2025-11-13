Se confirmó una muerte por Hantavirus en el Norte provincial

Se trata de un hombre de 40 años que ingresó al Hospital de Mosconi con un cuadro de vómito y dolor abdominal. Debido al agravamiento del cuadro, fue derivado a Tartagal donde se confirmó el diagnóstico y, finalmente, falleció. Se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica en Mosconi.

Un hombre de 40 años falleció el miércoles 12, en el Hospital de Tartagal tras ser derivado desde el nosocomio de Mosconi, donde había ingresado horas antes con un cuadro digestivo que luego se complicó rápidamente. Lo confirmó el gerente del hospital mosconense, Dr. Fernán López, -a medios locales- quien señaló que los estudios realizados en Tartagal confirmaron el diagnóstico positivo de hantavirus.

“El paciente ingresó durante la madrugada por guardia, con vómitos y dolor abdominal, sin síntomas respiratorios. Fue dejado en observación, pero durante la mañana comenzó a presentar dificultad respiratoria y alteraciones en los estudios de laboratorio”, explicó.

Ante el agravamiento del cuadro, el paciente fue derivado al Hospital de Tartagal cerca del mediodía, donde “a las nueve de la noche fue intubado y falleció”.

El médico destacó la velocidad con la que evolucionó la enfermedad. “En apenas doce horas pasó de un cuadro digestivo a una falla respiratoria grave”, señaló.

López señaló que ya se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica en Mosconi a fin de investigar si el paciente tuvo contacto con zonas rurales o si viajó en los últimos días.

