México será el rival de Argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub 17

La Selección argentina Sub 17 terminó primera en el Grupo D del Mundial de la categoría y México será su rival en los 16avos de final. El partido será el próximo viernes 14 a las 11.45 en la cancha 2 del Complejo Aspire Zone.

Deportes12/11/2025

web-AM

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron una gran actuación en la fase de grupos donde derrotaron a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).

 

El resto de los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

Austria v Túnez
Italia v República Checa
Estados Unidos v Marruecos
Brasil v Paraguay
Senegal v Uganda
Venezuela v RPD de Corea
Suiza v Egipto
República de Irlanda v Canadá
Japón v Sudáfrica
Alemania v Burkina Faso
Francia v Colombia
Zambia v Mali
Croacia v Uzbekistán
República de Corea v Inglaterra
Portugal v Bélgica

