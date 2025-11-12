México será el rival de Argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub 17

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron una gran actuación en la fase de grupos donde derrotaron a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).

El resto de los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

Austria v Túnez

Italia v República Checa

Estados Unidos v Marruecos

Brasil v Paraguay

Senegal v Uganda

Venezuela v RPD de Corea

Suiza v Egipto

República de Irlanda v Canadá

Japón v Sudáfrica

Alemania v Burkina Faso

Francia v Colombia

Zambia v Mali

Croacia v Uzbekistán

República de Corea v Inglaterra

Portugal v Bélgica