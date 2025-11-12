Tenían 70 y 78 años y fallecieron en las inmediaciones del Inalpi Arena.
México será el rival de Argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub 17
La Selección argentina Sub 17 terminó primera en el Grupo D del Mundial de la categoría y México será su rival en los 16avos de final. El partido será el próximo viernes 14 a las 11.45 en la cancha 2 del Complejo Aspire Zone.Deportes12/11/2025
Los dirigidos por Diego Placente tuvieron una gran actuación en la fase de grupos donde derrotaron a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).
El resto de los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:
Austria v Túnez
Italia v República Checa
Estados Unidos v Marruecos
Brasil v Paraguay
Senegal v Uganda
Venezuela v RPD de Corea
Suiza v Egipto
República de Irlanda v Canadá
Japón v Sudáfrica
Alemania v Burkina Faso
Francia v Colombia
Zambia v Mali
Croacia v Uzbekistán
República de Corea v Inglaterra
Portugal v Bélgica
El campeón en AlicanteDeportes12/11/2025
Los dirigidos por Lionel Scaloni completaron su tercera sesión de entrenamientos preparatorios para el amistoso ante Angola. Pasa y mira las imágenes del campeón del mundo entrenando a la espera del amistoso del viernes.
El clásico postergadoDeportes12/11/2025
La Asociación de Clubes postergó el pàrtido que debía desarrollarse este jueves próximo en nuestra ciudad debido a una intoxicación masiva en el equipo visitante, Los Infernales y los jujeños tendra su clasico el próximo 24 del corriente
La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo apareció en un pueblo de UruguayDeportes12/11/2025
Vecinos de Cañada Nieto, en el departamento de Soriano, hallaron la ofrenda que el club había soltado en la Bombonera como homenaje al histórico entrenador.
Histórico superávit de Independiente: el club registró un récord de $12.000 millonesDeportes12/11/2025
La dirigencia destacó que los resultados positivos se deben al orden, la gestión y la planificación, alcanzando el patrimonio neto más alto en la historia del club de Avellaneda.
El club de Nuñez quedó en zona de Copa Sudamericana tras la derrota en el Superclásico. Además del impacto deportivo, el club podría sufrir una pérdida millonaria que golpearía las arcas económicas para la planificación del 2026.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.