El Tesoro de EE.UU. confirmó que Argentina activó un tramo del swap

Scott Bessent aseguró que el Banco Central ya utilizó una parte del acuerdo por US$ 20.000 millones firmado en octubre. “Ya obtuvimos una ganancia”, afirmó el funcionario norteamericano.

Economía11/11/2025

iJS6k17Z2_1256x620__1

Estados Unidos confirmó que el Banco Central argentino activó un primer tramo del swap de monedas acordado con la Secretaría del Tesoro de ese país. "Ya obtuvimos una ganancia", aseguró Scott Bessent este martes.

Citado por la agencia de noticias Bloomberg, el funcionario de la Casa Blanca mencionó que el gobierno argentino pidió poner en funcionamiento "una pequeña parte" del acuerdo de monedas por US$ 20.000 millones.

Estimaciones de mercado hablan de un uso de US$ 2.700 millones hasta el momento, que habría tenido lugar para devolverle a los Estados Unidos los dólares por la intervención cambiaria preelectoral e incluso para afrontar el pago de vencimientos con el FMI el viernes pasado.

Con información de Clarín

Te puede interesar
Lo más visto
Frases políticos

Modernización laboral y desempleo

Juan Manuel Urtubey
Opinión10/11/2025

El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail