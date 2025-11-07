El país nórdico avanza con un plan nacional que integra la IA en la enseñanza. Con el apoyo de Anthropic, los docentes entrenan al modelo Claude para mejorar el aprendizaje y proteger la lengua islandesa.
Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado hacia el mar
El régimen de Kim Jong Un respondió a las penalidades por lavado de dinero para financiar su programa nuclear. Seúl y Tokio analizan el impacto del ensayo.El Mundo07/11/2025
El régimen de Corea del Norte lanzó este viernes un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón, informó el Ejército surcoreano, un día después de que Pionyang prometiera “responder de forma apropiada” a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra personas y empresas acusadas de blanquear fondos para financiar su programa nuclear.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) comunicó a las 12:40 hora local (3:40 GMT) que Corea del Norte disparó “un misil balístico no identificado hacia el mar del Este”, sin entregar más detalles sobre el proyectil o su trayectoria.
El lanzamiento ocurre alrededor de una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump aprobara el plan surcoreano para construir un submarino de propulsión nuclear en Estados Unidos, una tecnología considerada altamente sensible.
Además, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó el miércoles pasado a ocho personas y dos compañías por participar en redes de lavado de dinero destinadas a financiar el programa armamentístico de Pionyang. Según Washington, los fondos provenían de ciberestafas y robos de criptomonedas ejecutados por hackers norcoreanos, que en los últimos tres años habrían obtenido más de 3.000 millones de dólares.
El régimen de Corea del Norte niega las acusaciones y sostiene que las sanciones estadounidenses buscan “sofocar su desarrollo soberano”. El régimen ya había advertido el jueves que “respondería con medidas apropiadas” a las nuevas penalidades.
Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó el lanzamiento y precisó que “se cree que el misil cayó fuera de la zona económica exclusiva de nuestro país”. Añadió que “por el momento, no hay información confirmada sobre daños”.
El último ensayo norcoreano antes de este se registró el 22 de octubre, en la primera ocasión en que Pionyang lanzó un misil desde la investidura, en junio, del presidente surcoreano Lee Jae-myung, y pocos días antes de la visita del presidente Trump a Corea del Sur.
La aprobación del plan surcoreano para construir un submarino nuclear marca un avance tecnológico y estratégico para Seúl, que se sumaría a un grupo reducido de países con esa capacidad. Solo Estados Unidos, Australia, China, Rusia, India, Francia y el Reino Unido poseen o desarrollan actualmente submarinos de propulsión nuclear, según medios y análisis especializados.
Desde el fracaso de la cumbre entre Kim Jong Un y Trump en 2019, Pionyang se ha autoproclamado “Estado nuclear irreversible” y ha continuado con ensayos de misiles balísticos pese a las sanciones internacionales.
Hasta el momento, Seúl y Tokio mantienen la coordinación militar con Estados Unidos para evaluar la información sobre el lanzamiento y sus posibles implicaciones en la seguridad regional del noreste asiático.
Con información de EFE y AFP
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió al gobierno de Daniel Noboa y calificó al país andino como un “socio excelente” contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
Lula y Macron sellaron un pacto para proteger la Amazonía y combatir el narcotráficoEl Mundo07/11/2025
Los mandatarios impulsarán la cooperación de inteligencia en la región amazónica y coincidieron en promover el nuevo Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre.
“Si siguen traficando drogas, los mataremos”: La advertencia de EE.UU. tras un nuevo ataque navalEl Mundo07/11/2025
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la muerte de tres narcoterroristas en el Caribe y prometió continuar con los operativos hasta “frenar el envenenamiento del pueblo estadounidense”.
El operativo, coordinado por la Audiencia Nacional, desmanteló una célula que actuaba como base logística del grupo en Europa. La justicia dictó prisión para los cabecillas.
Destrucción en el este de Cuba: el huracán Melissa dejó casi 77 mil viviendas dañadasEl Mundo07/11/2025
El Gobierno cubano reconoció que la magnitud del desastre supera los cálculos iniciales. Estados Unidos y otros países anunciaron ayuda humanitaria.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.