Santilli aseguró que su agenda "es la de las reformas que vienen"

El nuevo ministro del Interior aseguró que su agenda se centrará en el Presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal y el nuevo código penal.

Política03/11/2025

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que su agenda estará vinculada a las reformas que el gobierno del presidente Javier Milei busca impulsar en el segundo tramo de su mandato, según especificó en diálogo con radio Rivadavia AM630.

"Ayer hablé una hora y cuarto con el Presidente. Las reformas tienen que salir y tienen que ver con el Presupuesto, una modernización laboral para que los trabajadores informales pasen a la formalidad, una reforma fiscal para la baja de impuestos y el nuevo código penal", dijo Santilli. 

Además, relató que habló con el ex presidente Mauricio Macri al término de su reunión con Milei en la Quinta de Olivos.

Macri se había mostrado molesto el sábado pasado por la decisión del jefe de Estado de designar en la Jefatura de Gabinete a Manuel Adorni, en lugar de Guillermo Francos, y lo expresó sus redes sociales con un fuerte mensaje. 

Con información de Noticias Argentinas

