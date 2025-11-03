Santilli deja la banca en Diputados: Quién asume en su lugar

Tras ser designado Ministro del Interior, Diego Santilli no asumirá la banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Su lugar en la Cámara Baja será ocupado por Rubén Torres, hombre de LLA.

Política03/11/2025

720

El diputado reelecto de la Alianza La Libertad Avanza Diego Santilli en las elecciones legislativas nacionales será el nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente Javier Milei y deberá renunciar a su banca.

En su lugar asumirá Rubén Torres, un hombre del armador bonaerense Santiago Pareja que sigue robusteciendo su poder en la Cámara de Diputados y en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

WVQKNS4SH5BGLGAMWMBQ5AAWTASantilli, ministro del Interior: “La Argentina necesita avanzar en reformas estructurales”

Torres ingresará desde el lugar decimonoveno lugar, después de que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar al pedido de los libertarios para que Santilli encabece la lista en la PBA, tras el escándalo de José Luis Espert.

diego-santilli-2099917El archivo que expone a Santilli: Criticó las candidaturas testimoniales y ahora no asume su banca

En su perfil de Instagram, Torres se describe como un "defensor de las ideas de la libertad". "Trabajo para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza", dice su breve biografía.

Las modificaciones que impulsó Milei se dan en el marco de una reconfiguración del Gabinete nacional, que incluyó la salida del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, el viernes pasado. Santilli asumirá en lugar de Lisandro Catalán, otro hombre de Francos.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail