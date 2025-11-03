Bullrich: El gobierno "fue oxigenado por el apoyo popular"

La ministra de Seguridad Nacional y senadora electa, Patricia Bullrich, afirmó esta noche que “el Gobierno fue oxigenado por el apoyo popular”, y explicó que la ciudadanía le dio el triunfo a Javier Milei para “darle al Presidente las herramientas que se le estaban negando en el Parlamento”.

“El pueblo votó y despejó todas las dudas, hicimos una extraordinaria elección en todo el país”, expresó Bullrich aludiendo a los comicios del pasado domingo en declaraciones a la señal La Nación +.

La senadora electa sostuvo que el del domingo fue un triunfo que se debió a que “un sector de la política generó incertidumbre, y la sociedad se dio cuenta de que eso no era producto del Gobierno sino que era creada artificialmente en el Congreso”.

Sin embargo, aclaro que el voto del domingo “no es un cheque en blanco, nunca hay que tomarlo así o creérsela”, porque ese tipo de análisis “trae soberbia y eso nunca conviene” a la hora de gobernar.

“En marzo estábamos saliendo (en lo económico) y hoy nos amesetamos. Este despegue y este cambio que está haciendo el presidente en el Gabinete viene a generar una renovación que es necesaria”, aseguró.

Además criticó al ex presidente Mauricio Macri por sus cuestionamientos al designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Creo que “no lo conoce, porque tiene una formación de alta calidad”, y a modo de ejemplo dijo que “el resumen de gestión más importante que recibimos todas las semanas lo hace Manuel Adorni, él tiene toda la película”, dijo.

Asimismo, manifestó su apoyo al nombramiento de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior. El presidente vio en Santilli una persona con experiencia, con buen diálogo y en esta etapa, para sacar adelante las reformas que proponemos, el diálogo es muy importante”.

Finalmente explicó que “mucha gente como yo, que venimos del PRO, tomamos una decisión que fue apoyar en la segunda vuelta al presidente Milei. Todos nos jugamos y esa es la actitud que tiene que tener una persona que viene con la cultura política del PRO”, aseveró.

Con información de Noticias Argentinas