“Calzate estos cortos”: con presencia de referentes nacionales inicia el VII Festival de Cortometrajes en Salta

Del 30 de octubre al 2 de noviembre se realizará el VII Festival Nacional de Cortometrajes "Calzate Estos Cortos", en la Usina Cultual.

En diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries, el integrante de la Asociación de Recursos Audiovisuales de Salta, Alejandro Gallo, destacó la importancia de concretar el evento en un "año complicado" y destacó que en esta nueva edición, el festival recibió más de 220 cortometrajes de todo el país.

“Seleccionamos 15 cortometrajes que se van a proyectar el jueves y el viernes a las 20 horas, en la Usina. También vamos a tener videoclips, invitados, charlas, va a ser una linda semana” señaló.

Resaltó que, después de cada función, se incorporará el “voto del público” para que los asistentes elijan los cortos que más les gustaron y así entregar un reconocimiento al ganador el domingo 2 de noviembre.

“Además este año hay competencia de videoclips de la región. Nos parecía muy interesante toda la escena musical que se está viviendo en el en el NOA, y cómo diferentes realizadores acompañan esa movida musical desde las imágenes. Este seleccionamos once cortometrajes con un jurado de lujo que van a elegir el mejor”, agregó.

Gallo destacó que todas las actividades son gratuitas y destacó la participación de algunos directores para un espacio de encuentro con el público después de cada proyección.

“Entre ellos viene Jorge Sesán, que muchos quizás lo conocen como actor, porque actúa en El Eternauta, por ejemplo, pero también es cortometrajista y viene a presentar su último corto que está en competencia. Además el sábado a las 18 horas nos da una charla sobre actuación, su camino en el cine y cómo está incursionando como director de arte”, comentó.

También destacó la participación de Francisco Lezama, el director argentino que con su último corto: “Un movimiento extraño”, ganó el “Oso de Oro” en el festival de Berlín. Además de una charla magistral sobre dirección de actores.

Para consultar la programación completa: https://calzateestoscortos.wixsite.com/calzateestoscortos