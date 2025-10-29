Dirigida por Martín Rocca, la docuserie de tres episodios se estrenará el 13 de noviembre y promete una mirada íntima sobre el crimen que conmocionó al país.
“Calzate estos cortos”: con presencia de referentes nacionales inicia el VII Festival de Cortometrajes en Salta
Será del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Usina Cultural. El programa cuenta con proyección de cortometrajes, videoclips, charlas magistrales e invitados de la talla de Jorge Sesán –actor en El Eternauta y contrometrajista- y Francisco Lezama, director premiado en Berlín.Cultura & Espectáculos29/10/2025
Del 30 de octubre al 2 de noviembre se realizará el VII Festival Nacional de Cortometrajes "Calzate Estos Cortos", en la Usina Cultual.
En diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries, el integrante de la Asociación de Recursos Audiovisuales de Salta, Alejandro Gallo, destacó la importancia de concretar el evento en un "año complicado" y destacó que en esta nueva edición, el festival recibió más de 220 cortometrajes de todo el país.
“Seleccionamos 15 cortometrajes que se van a proyectar el jueves y el viernes a las 20 horas, en la Usina. También vamos a tener videoclips, invitados, charlas, va a ser una linda semana” señaló.
Resaltó que, después de cada función, se incorporará el “voto del público” para que los asistentes elijan los cortos que más les gustaron y así entregar un reconocimiento al ganador el domingo 2 de noviembre.
“Además este año hay competencia de videoclips de la región. Nos parecía muy interesante toda la escena musical que se está viviendo en el en el NOA, y cómo diferentes realizadores acompañan esa movida musical desde las imágenes. Este seleccionamos once cortometrajes con un jurado de lujo que van a elegir el mejor”, agregó.
Gallo destacó que todas las actividades son gratuitas y destacó la participación de algunos directores para un espacio de encuentro con el público después de cada proyección.
“Entre ellos viene Jorge Sesán, que muchos quizás lo conocen como actor, porque actúa en El Eternauta, por ejemplo, pero también es cortometrajista y viene a presentar su último corto que está en competencia. Además el sábado a las 18 horas nos da una charla sobre actuación, su camino en el cine y cómo está incursionando como director de arte”, comentó.
También destacó la participación de Francisco Lezama, el director argentino que con su último corto: “Un movimiento extraño”, ganó el “Oso de Oro” en el festival de Berlín. Además de una charla magistral sobre dirección de actores.
Para consultar la programación completa: https://calzateestoscortos.wixsite.com/calzateestoscortos
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
2° Encuentro Plurinacional de Arte Diverso en el Mercado Artesanal de SaltaCultura & Espectáculos28/10/2025
Del 31 de octubre al 2 de noviembre se podrán compartir talleres, charlas, música en vivo, intervenciones artísticas y feria de emprendedores. Entrada gratuita.
Clooney desmiente relación con Jeffrey Epstein tras la publicación de “Nobody’s Girl”Cultura & Espectáculos28/10/2025
El actor se mostró horrorizado por la mención en la obra de Virginia Giuffre y calificó la vinculación como un “invento grotesco”.
Entre gritos, risas y carne que no se pegaba, la cantante vivió una noche caótica y divertida que dejó al público entre el humor y la tensión.
El artista colombiano se presentará el 30 de octubre en el Arena Maipú Stadium, repasando sus grandes éxitos y la nueva versión cumbia de “La Camisa Negra”.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Hoy asume Alejandro Becker como secretario de Gestión Educativa
El acto de juramento será a las 11 en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno y estará encabezado por la ministra de Educación, Cristina Fiore.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.