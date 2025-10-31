La producción de petróleo alcanza niveles históricos y empuja el superávit energético

En septiembre, la producción de petróleo en Argentina aumentó 0,7% respecto al mes anterior y un 13,7% interanual, con lo que se ubicó cerca del récord de 1998, cuando se alcanzaron los 4100 miles de metros cúbicos.

Así lo indicó la consultora Econviews, que además remarcó que el sector energético continúa aportando al superávit externo: en el mes, la balanza energética cerró con un saldo positivo de US$775 millones y, en el acumulado de doce meses, el superávit fue de US$7386 millones.

Según fuentes de la Secretaría de Energía, la proyección oficial para 2025 es de un superávit de US$8000 millones, el más elevado de las últimas décadas, teniendo en cuenta el crecimiento de las exportaciones de energía y la caída de las importaciones.

Estimaciones privadas como la de Aleph Energy anticipan que en 2025 el saldo energético podría ubicarse en torno a los US$6638 millones, con exportaciones de petróleo por encima de los US$6000 millones.

Para comparar con 2024, el año pasado la balanza energética fue superavitaria por US$5647 millones, con exportaciones de petróleo por US$5473 millones.

Si bien la producción viene creciendo al 13% anual, las exportaciones lo hacen a un menor ritmo, lo cual se explica por la baja en los precios internacionales del petróleo, tendencia que podría intensificarse en 2026.

De todos modos, Vaca Muerta seguiría siendo rentable por su eficiencia, las que estarán más complicadas son las llamadas áreas maduras, cuencas tradicionales con menor productividad.

Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), sostuvo a TN que “el récord de 2000 para acá es para festejar”.

La marca se alcanzó gracias al desarrollo del petróleo no convencional en Vaca Muerta. “La tendencia es creciente y está aumentando”, señaló. De todos modos, advirtió que la producción será “relevante” cuando se alcance 1,5 millones de barriles diarios, el doble del nivel actual. Ese volumen colocaría a Argentina como un país productor y exportador con peso propio en el mercado global. Desde el IAPG proyectan que ese objetivo podría alcanzarse para 2030.

El gas, en cambio, mostró en los últimos meses señales de estancamiento. En septiembre, la producción cayó 9,7% mensual, con dos meses consecutivos de caída.

En términos interanuales, la baja fue de 5,8%. La expansión de la actividad petrolera compensó ese freno y continúa empujando las exportaciones.

Cuellos de botella

El crecimiento de la producción petrolera abre nuevos desafíos, especialmente en infraestructura. “Se necesita capacidad de evacuación del petróleo y del gas, plantas de tratamiento, tanques, y equipos. Si no hay cómo evacuar el crudo, los pozos no sirven”, explicó López Anadón.

Además, será necesario contar con infraestructura en las localidades donde opera el sector: rutas, servicios básicos, escuelas y hospitales. Además, los presidentes de las principales petroleras, tanto Horacio Marín, de YPF, como Alejandro Bulgheroni de PAE estiman que se requerirán alrededor de 15.000 trabajadores calificados en los próximos años. Las petroleras ya trabajan en un instituto de formación para Vaca Muerta.

El financiamiento privado aparece como uno de los caminos viables. El proyecto Vaca Muerta Sur (VMSO) es un caso testigo: se está financiando con fondos de las propias compañías, respaldado por cláusulas comerciales que incluyen garantías de compra internacional. “Los proyectos son más financiables cuando hay un comprador sólido y se encapsula el riesgo país”, dijo el presidente del IAPG. En ese sentido, destacó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento que facilita el desarrollo de obras estratégicas.

En paralelo, López Anadón advirtió que las retenciones a la exportación dificultan la competitividad. Hoy, la exportación de petróleo tributa 8%. “Los mercados de exportación son extremadamente competitivos. En lugar de impuestos, muchos países subsidian a sus productores. Poner retenciones en Argentina, con una base imponible muy alta, no es bueno”, aseguró.

Consultado sobre el potencial exportador del sector, recordó que hace diez años fue pionero en proyectar exportaciones por US$30.000 millones. Empresarios como Marín o Bulgheroni estiman techos más ambiciosos, entre US$40.000 y US$60.000 millones. “Es una meta muy desafiante, pero posible”, sintetizó.

El caso YPF

El éxito del sector inmediatamente genera la pregunta de qué pasará con YPF, hoy la principal empresa productora de Argentina, debido al juicio que enfrenta el Estado nacional por la expropiación.

Desde la empresa no opinan sobre el juicio, dado que es contra el Estado, y solamente afirman que sus planes de producción seguirán en la misma línea, con inversiones anuales de US$5000 millones y todo el foco en Vaca Muerta.

YPF lidera la producción total de petróleo, como empresa operadora, con una producción de 373,8 kbbl/d, según Economía y Energía. En segundo lugar, la operadora PAE está en 107,5.

Además, la petrolera con participación estatal también tuvo el mayor crecimiento de producción en términos absolutos, con un aumento de 21,8 kbbl/d entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

En la causa por la expropiación, cuya apelación arrancó este miércoles, de momento las acciones no están en juego, y los demandantes no están interesados en gestionarlas.

