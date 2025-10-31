El conflicto afecta vuelos de carga y servicios de navegación.
El Gobierno postergó aumentos en combustibles hasta diciembre
A través del Decreto 782/2025, se difiere la aplicación total de los incrementos en impuestos a naftas y gasoil para estimular la economía.Argentina31/10/2025
El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. A través del Decreto 782/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el Decreto 617/2025 para diferir hasta el 1 de diciembre de 2025 la aplicación total de los incrementos pendientes que surgen de las actualizaciones correspondientes al año 2024 y a los dos primeros trimestres de 2025.
Según la norma, entre el 1° y el 30 de noviembre se aplicarán aumentos parciales en los montos fijos de los gravámenes. Para las naftas sin plomo, de hasta y más de 92 RON, y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos subirá $15,557 por litro y el Impuesto al Dióxido de Carbono $0,953.
En el caso del gasoil, el incremento será de $12,639 en el impuesto principal, $6,844 en el tratamiento diferencial previsto para la Patagonia y $1,441 en el tributo al carbono.
Qué dice el decreto del Gobierno
El decreto, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, justifica la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
La norma recuerda que las actualizaciones de estos impuestos se realizan trimestralmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, aunque sus efectos han sido reiteradamente diferidos mediante sucesivos decretos para atenuar el impacto en los precios finales de los combustibles.
Con esta nueva prórroga, los incrementos pendientes comenzarán a regir plenamente a partir del 1 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por el artículo 2° del decreto.
Los valores actuales
Los precios de los combustibles para fin de año serán definidos por el Poder Ejecutivo en las próximas horas en el marco del nuevo esquema de actualización bimestral.
Por el momento, los valores tras la suba dispuesta hace casi dos meses son los siguientes:
- Nafta Súper 95: 78,20 pesos
- Nafta Premium: 80,61 pesos
- Gasoil 50 S: 50,14 pesos
- Gasoil 10 S: 57,14 pesos
- Supergás: 88,46 pesos por kilo (suba de 7,69 pesos).
Con información de Ámbito
La producción de petróleo alcanza niveles históricos y empuja el superávit energéticoArgentina31/10/2025
Argentina produjo cerca del récord de 1998 gracias al desarrollo de Vaca Muerta, con un superávit energético de US$775 millones en el mes y proyecciones de hasta US$8.000 millones para 2025.
El monto corresponde a intereses del crédito de US$ 45.000 millones tomado en 2018, y se realizará con reservas internacionales.
El Gobierno reforzó el presupuesto para hospitales especializados como el Garrahan y El Cruce, y para residentes de salud pediátrica. La medida se publica semanas después de que el presidente Javier Milei promulgara y luego suspendiera la Ley de Emergencia Pediátrica.
La CGT decidió un choque frontal contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El sindicalista Gerardo Martínez (UOCRA) anticipó una "guerra total" y fue tajante: "No hay acuerdo posible".
El mercado automotor argentino sufrió un giro radical: por efecto de la apertura de importaciones, las pick-up nacionales cayeron del 27% al 16% de participación en solo dos años.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Países Bajos: Rob Jetten, el candidato que está en pareja con un deportista argentino y puede llegar a primer ministroEl Mundo30/10/2025
El partido Demócratas 66 obtuvo una victoria en las generales y podría frenar al dominio parlamentario derechista. Su pareja es un jugador de hockey argentino.
Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.