El Gobierno postergó aumentos en combustibles hasta diciembre

El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. A través del Decreto 782/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el Decreto 617/2025 para diferir hasta el 1 de diciembre de 2025 la aplicación total de los incrementos pendientes que surgen de las actualizaciones correspondientes al año 2024 y a los dos primeros trimestres de 2025.

Según la norma, entre el 1° y el 30 de noviembre se aplicarán aumentos parciales en los montos fijos de los gravámenes. Para las naftas sin plomo, de hasta y más de 92 RON, y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos subirá $15,557 por litro y el Impuesto al Dióxido de Carbono $0,953.

En el caso del gasoil, el incremento será de $12,639 en el impuesto principal, $6,844 en el tratamiento diferencial previsto para la Patagonia y $1,441 en el tributo al carbono.

Qué dice el decreto del Gobierno

El decreto, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, justifica la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

La norma recuerda que las actualizaciones de estos impuestos se realizan trimestralmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, aunque sus efectos han sido reiteradamente diferidos mediante sucesivos decretos para atenuar el impacto en los precios finales de los combustibles.

Con esta nueva prórroga, los incrementos pendientes comenzarán a regir plenamente a partir del 1 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por el artículo 2° del decreto.

Los valores actuales

Los precios de los combustibles para fin de año serán definidos por el Poder Ejecutivo en las próximas horas en el marco del nuevo esquema de actualización bimestral.

Por el momento, los valores tras la suba dispuesta hace casi dos meses son los siguientes:

Nafta Súper 95: 78,20 pesos

Nafta Premium: 80,61 pesos

Gasoil 50 S: 50,14 pesos

Gasoil 10 S: 57,14 pesos

Supergás: 88,46 pesos por kilo (suba de 7,69 pesos).

Con información de Ámbito