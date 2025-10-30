El “Granate” recibe al conjunto trasandino en La Fortaleza, con la ilusión de volver a disputar una final continental. Tras el 2-2 en la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino necesita ganar para medirse con Atlético Mineiro en la gran definición.
Boca aprobó en Asamblea la llegada del Hard Rock a La Bombonera
El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.Deportes30/10/2025
La Asamblea de Representantes de Boca se congregó este miércoles en el Salón Filiberto de La Bombonera para el tratamiento del espacio brindado al Hard Rock Café en la Asamblea General Extraordinaria propuesto por la Comisión Directiva.
Los asambleístas del ‘Xeneize’ le dieron luz verde por mayoría al contrato con el Hard Rock Café con vigencia de diez años (y posibilidad de extenderlo por otros diez años) para establecer una sucursal dentro de La Bombonera. Cabe mencionar que la marca estadounidense realizará un desembolso económico inicial de U$S 2.000.000, destinados a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento.
Por su parte, el club azul y amarillo asumirá las obras estructurales necesarias para entregar un espacio operativo, funcional y con los servicios requeridos para el nuevo restaurante.
El Superclásico Boca vs. River por el Torneo Clausura ya tiene día y horario definidoDeportes30/10/2025
La Liga Profesional confirmó el día y horario del Superclásico por la Fecha 15 del Torneo Clausura. Se enfrentarán en la Bombonera el domingo 9 de noviembre.
El mundo celebra los 65 años de Maradona, la leyenda que sigue inspirando a casi cinco años de su partidaDeportes30/10/2025
Este 30 de octubre el fútbol y el mundo recuerdan con profunda emoción el nacimiento de Diego Armando Maradona, quien habría cumplido 65 años.
El dolor de Costas por la derrota: El plantel que "fue a la guerra" y el apoyo "increíble" de los hinchasDeportes30/10/2025
Con la emoción a flor de piel, el director técnico de Racing, Gustavo Costas, habló tras la dolorosa eliminación ante Flamengo en semifinales de la Libertadores.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció en Asamblea Ordinaria la creación de su propia universidad: la UNAFA. Estará al frente el ex rector de la UBA, Alberto Barbieri. La UNAFA ofrecerá formación desde la finalización del secundario.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Segunda eliminación en MasterChef Celebrity: quién abandonó la cocinaCultura & Espectáculos29/10/2025
Después de que Roña Castro dejara el programa, este martes se realizó la segunda gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde otro participante fue eliminado.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.