Boca aprobó en Asamblea la llegada del Hard Rock a La Bombonera

El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.

Deportes30/10/2025

La Asamblea de Representantes de Boca se congregó este miércoles en el Salón Filiberto de La Bombonera para el tratamiento del espacio brindado al Hard Rock Café en la Asamblea General Extraordinaria propuesto por la Comisión Directiva.

Los asambleístas del ‘Xeneize’ le dieron luz verde por mayoría al contrato con el Hard Rock Café con vigencia de diez años (y posibilidad de extenderlo por otros diez años) para establecer una sucursal dentro de La Bombonera. Cabe mencionar que la marca estadounidense realizará un desembolso económico inicial de U$S 2.000.000, destinados a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento.

Por su parte, el club azul y amarillo asumirá las obras estructurales necesarias para entregar un espacio operativo, funcional y con los servicios requeridos para el nuevo restaurante.

