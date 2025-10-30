Lanús busca el pase a la final de la Sudamericana ante Universidad de Chile

Lanús se juega todo. Desde las 19, recibirá a Universidad de Chile por la semifinal de la Copa Sudamericana, en un duelo que promete ser electrizante.

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús, que contará con un marco imponente, y será televisado por ESPN, Disney+ y DSports. El venezolano Alexis Herrera será el árbitro principal, con su compatriota Ángel Arteaga a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con la obligación de hacerse fuerte en casa luego del empate 2-2 en Santiago, donde se le escapó una ventaja de dos goles.