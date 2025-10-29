Actividad económica creció en septiembre, pero advierten riesgo de recesión técnica

El nivel general de actividad registró en septiembre un crecimiento interanual de 4,1% interanual, pero cayó 0,8% con relación a agosto de este año.

De esta manera, la actividad acumuló para los primeros nueve meses del año una suba de 5,7% y en consecuencia el tercer trimestre del año cierra con una caída de 0,3% respecto del segundo.

La información se desprende del Índice General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por la consultora de Orlando Ferreres.

El IGA-OJF utiliza 122 series estadísticas para su construcción, y el último dato es una estimación preliminar sujeta a revisión.

El avance de 4,1% en la comparación interanual fue impulsado principalmente por la intermediación financiera y la actividad en minas y canteras.

La intermediación financiera registró un avance interanual de 24,5% y la actividad de minas y canteras un crecimiento de 4,7% para el noveno mes. En detalle, la producción de petróleo crudo registró un incremento de 13,6% en el sector de Minas y Canteras.

En contraste, la industria manufacturera mostró la mayor incidencia negativa en septiembre, con una contracción de 1,1% de forma anual. La agricultura y ganadería anotó una contracción de 0,5% en la comparación anual.

De acuerdo con el informe, "de confirmarse esta baja en las cuentas nacionales estaríamos frente a una recesión en sentido técnico".

Señalando las perspectivas futuras, el informe indica que algunas incertidumbres fueron despejadas "luego del resultado electoral favorable al oficialismo, que relajó la tensión cambiaria y parece restablecer la confianza sobre el modelo económico".

Sin embargo, se aclara que "por sí solo esto no logrará reactivar la marcha de la actividad, pero ofrece un contexto más favorable para recomponer los ingresos, el consumo y la inversión, llevando a una salida del actual estancamiento".

Con información de Noticias Argentinas