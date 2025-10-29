El recuento final podría modificar el reparto de bancas en el Congreso y definir la victoria en distritos como La Rioja y Santa Cruz, donde el margen fue menor a 1.000 votos.
Actividad económica creció en septiembre, pero advierten riesgo de recesión técnica
No obstante al incremento del 4,1%, el nivel general mostró una caída del 0,8% con relación al mes de agosto, y la industria manufacturera registró una contracción del 1,1% anual, lo que podría configurar una "recesión en sentido técnico".Argentina29/10/2025
El nivel general de actividad registró en septiembre un crecimiento interanual de 4,1% interanual, pero cayó 0,8% con relación a agosto de este año.
De esta manera, la actividad acumuló para los primeros nueve meses del año una suba de 5,7% y en consecuencia el tercer trimestre del año cierra con una caída de 0,3% respecto del segundo.
La información se desprende del Índice General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por la consultora de Orlando Ferreres.
El IGA-OJF utiliza 122 series estadísticas para su construcción, y el último dato es una estimación preliminar sujeta a revisión.
El avance de 4,1% en la comparación interanual fue impulsado principalmente por la intermediación financiera y la actividad en minas y canteras.
La intermediación financiera registró un avance interanual de 24,5% y la actividad de minas y canteras un crecimiento de 4,7% para el noveno mes. En detalle, la producción de petróleo crudo registró un incremento de 13,6% en el sector de Minas y Canteras.
En contraste, la industria manufacturera mostró la mayor incidencia negativa en septiembre, con una contracción de 1,1% de forma anual. La agricultura y ganadería anotó una contracción de 0,5% en la comparación anual.
De acuerdo con el informe, "de confirmarse esta baja en las cuentas nacionales estaríamos frente a una recesión en sentido técnico".
Señalando las perspectivas futuras, el informe indica que algunas incertidumbres fueron despejadas "luego del resultado electoral favorable al oficialismo, que relajó la tensión cambiaria y parece restablecer la confianza sobre el modelo económico".
Sin embargo, se aclara que "por sí solo esto no logrará reactivar la marcha de la actividad, pero ofrece un contexto más favorable para recomponer los ingresos, el consumo y la inversión, llevando a una salida del actual estancamiento".
Con información de Noticias Argentinas
Lanzaron una moneda conmemorativa del gol de Maradona en el Mundial de México de 1986Argentina28/10/2025
El Banco Central emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al cumplirse 40 años del legendario gol de Diego Maradona ante Inglaterra en México 1986.
Martinelli: “La reforma laboral abre un panorama sombrío para los trabajadores”
El abogado laboralista y exlegislador provincial advirtió que las medidas impulsadas por el Gobierno implican “un retroceso histórico” en los derechos laborales.
Elecciones 2025: Estas provincias todavía podrían cambiar de ganador en el recuento finalArgentina28/10/2025
A pesar de la ventaja inicial de La Libertad Avanza, distritos como Buenos Aires, Chaco y La Pampa tienen diferencias tan ajustadas que el escrutinio definitivo puede modificar el resultado.
Autos eléctricos sin arancel: el Gobierno define el cupo 2026 para importar vehículos híbridosArgentina28/10/2025
Del total, 25.000 unidades se asignarán a fabricantes nacionales y 25.000 a importadores. Además, se prevé reasignar unas 10.000 unidades del programa 2025, a empresas que no cumplieron los plazos de entrega.
Tiene tres años, una sonrisa contagiosa y sueña con una familia
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta lanzó una convocatoria para personas o familias de todo el país que deseen brindar un hogar a un pequeño de 3 años.
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
El próximo fin de semana XL ya es oficial en el calendario nacional. Será en noviembre e incluirá cuatro días de descanso, gracias a la combinación de un feriado y un día no laborable con fines turísticos.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.