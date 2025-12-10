El cometa 3I/ATLAS muestra dos colas y sorprende a los científicos

El cometa 3I/ATLAS se dirige a la Tierra a una velocidad 60 kilómetros por segundo y se espera que el 19 de diciembre se aproxime hasta el punto más cercano, a 270 millones de kilómetros de distancia. Desde que se descubrió el 21 de julio de este año, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea (ESA) siguieron su trayectoria para estudiar su origen interestelar. En una fotografía reciente que captó uno de los telescopios espaciales, los científicos hallaron signos de activación del cuerpo celeste que llamó la atención de todos.

El cometa está compuesto de roca y hielo, que desde su ingreso al sistema solar inició una etapa de erosión debido al aumento en la temperatura del ambiente. Tras cruzar el perihelio y acercarse al Sol, el 3I/ATLAS empezó a expulsar gases y polvo. Actualmente, sigue su paso hiperbólico en el espacio hasta los confines de la Vía Láctea.

La foto de la ESA que descolocó a los científicos

Hace cinco días el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice), perteneciente a la ESA, utilizó cinco de sus instrumentos para analizar al cometa interestelar con el propósito de recopilar información de su origen, estructura y composición química, que será publicada recién en febrero del 2026.

Según el artículo que se publicó en el sitio web de la agencia europea, la ansiedad de los científicos por conocer cómo lucía el cometa los llevó a descargar una cuarta parte de una imagen de NavCam. “Fue claramente visible y se mostró rodeado de señales de actividad, los sorprendió”, indicaron.

Los expertos de la ESA señalaron que además del “halo brillante de gas que rodea al cometa, conocido como su coma, también se ve un indicio de dos colas”. La cola de plasma, compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. Asimismo, se dilucida una cola de polvo más tenue, compuesta de diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la imagen.

La foto se tomó el 2 de noviembre y dos días después el Juice se acercó al cometa a una distancia de 66 millones de kilómetros. Para obtener los datos en detalle y con capacidad de análisis, hay que aguardar al 18 de febrero, advirtieron, ya que el Explorador utiliza “actualmente su antena principal de alta ganancia como escudo térmico para protegerse del Sol, dejando su antena más pequeña de ganancia media para enviar datos a la Tierra a una velocidad mucho menor”.

Cabe recordar que además de Juice, 3I/ATLAS también es observado por incluido el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA y el Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA. Incluso, la agencia europea direccionó las sondas interplanetarias Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter, por lo que pusieron a disposición del cuerpo celeste toda la tecnología espacial para recabar la mayor cantidad de datos posible.

Este cometa descubierto en julio desde el telescopio terrestre ATLAS, que está en Chile, se robó la atención de todos al tratarse del tercero de carácter interestelar. En 2017 se localizó a 1I/Oumuamua y en 2019 a 2I/Borisov. Ambos se aproximaron a la Tierra en su trayecto hacia el espacio exterior y llegaron desde latitudes inciertas expulsados por explosiones en sus propios sistemas planetarios.

En cuanto al 3I/ATLAS, los científicos europeos celebraron la actividad en su núcleo y superficie. Es una señal de que está “vivo” y mientras deja su rastro es posible captar la información necesaria para compararlo con otros cometas de la Vía Láctea y para comprender la existencia de otros elementos químicos no conocidos aún.

Con información de La Nación