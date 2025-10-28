El gobernador bonaerense cuestionó la intervención de Estados Unidos en las elecciones y llamó a reconstruir la fuerza política del peronismo tras la derrota electoral.
Martín Menem aseguró que no dejará la presidencia en Diputados
Tras el buen resultado electoral, el funcionario aseguró que mantendrá su lugar en la Cámara baja.Política28/10/2025
En medio de la fuerte disputa por el poder en el Congreso, Martín Menem salió al cruce de las versiones que ponen en duda el liderazgo del oficialismo en la Cámara baja. “La presidencia de la Cámara de Diputados es de La Libertad Avanza”, sentenció el legislador riojano, dejando en claro que no está en los planes del espacio ceder ese lugar clave.
La declaración de Menem llega en un momento de máxima tensión política, con la oposición presionando para disputar cargos estratégicos. Sin embargo, el dirigente libertario remarcó que el control del recinto “le corresponde al oficialismo” y que su espacio “no va a negociar la conducción de la Cámara”. Así, La Libertad Avanza busca consolidar su poder y marcar la cancha en el Congreso de cara a los próximos debates.
El Congreso retoma su actividad tras la victoria electoral del oficialismo. La agenda se centra en el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
A través del Decreto 774/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de Gerardo Werthein y oficializó la designación del exsecretario de Finanzas.
Es a pedido del diputado José Gauffín en el marco de la causa que se investiga por presunta sobrefacturación de la obra social provincial.
La actual ministra de Seguridad dejará su cargo en el Ejecutivo a partir de diciembre para desembarcar en la Cámara Alta. El bloque oficialista se fortelece y busca hacerle frente al kirchnerismo.
Milei absorbe el PRO a Mauricio Macri y La Libertad Avanza ya no depende de su aliadoPolítica28/10/2025
Con los triunfos de Santilli y Bullrich, La Libertad Avanza consolida un bloque propio de 93 diputados y reduce la influencia del ex presidente en la Casa Rosada.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.