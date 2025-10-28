Martín Menem aseguró que no dejará la presidencia en Diputados

En medio de la fuerte disputa por el poder en el Congreso, Martín Menem salió al cruce de las versiones que ponen en duda el liderazgo del oficialismo en la Cámara baja. “La presidencia de la Cámara de Diputados es de La Libertad Avanza”, sentenció el legislador riojano, dejando en claro que no está en los planes del espacio ceder ese lugar clave.

La declaración de Menem llega en un momento de máxima tensión política, con la oposición presionando para disputar cargos estratégicos. Sin embargo, el dirigente libertario remarcó que el control del recinto “le corresponde al oficialismo” y que su espacio “no va a negociar la conducción de la Cámara”. Así, La Libertad Avanza busca consolidar su poder y marcar la cancha en el Congreso de cara a los próximos debates.

Con información de TN