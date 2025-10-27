Reapareció Kueider, se adjudicó la Boleta Única y habló de "causa inventada"

El día después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA), en una Casa Rosada desierta, el Gobierno, aún sin interlocutor designado, delimita las primeras aproximaciones en la búsqueda de consensos.
Mientras transita la detención domiciliaria en Asunción, Edgardo Kueider se pronunció sobre lo ocurrido en las elecciones legislativas y se adjudicó la implementación del nuevo sistema: “Orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito”.
Además, señaló que “los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas, hoy se expresan en causas judiciales inventadas por sectores políticos que no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad”. Sin nombrar a nadie, se presume que la acusación del exlegislador entrerriano estuvo dirigida al peronismo kirchnerista, espacio que promovió su remoción y del que formó parte en 2019 cuando accedió a una banca por el Frente de Todos.
“El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”, cargó Edgardo Kueider, quien se encuentra imputado por la justicia argentina y la de Paraguay acusado por presunto lavado de dinero. A finales de noviembre pasado fue detenido en la Triple Frontera por portar una suma mayor a los 200.000 dólares en efectivo (sin declarar) adentro de una mochila.
Orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito. Un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia. pic.twitter.com/MNaUiFKMSr— Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) October 27, 2025
A partir de ese hecho, el interbloque de Unión por la Patria impulsó su destitución que con dos tercios -60 votos a favor, 6 en contra y una abstención- aprobó la remoción del entrerriano en la sesión especial del 12 de diciembre del 2024. La jueza Sandra Arroyo Salgado había sugerido en la previa de esa jornada que Kueider sea desaforado. Sin embargo, la Cámara alta fue más allá y determinó su expulsión.
En la actualidad, Edgardo Kueider está imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos en San Isidro y en Entre Ríos. Mientras la justicia paraguaya resuelve su extradición está cumpliendo detención domiciliaria en un complejo habitacional de Asunción junto a Iara Guinsel Costa, secretaria y presunta testaferra del exsenador nacional.
