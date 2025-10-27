El contundente triunfo libertario descolocó a los jefes gremiales y precipitará una inminente reunión de la mesa chica cegetista para analizar el nuevo escenario. Cómo impactará en la nueva central obrera.
El Gobierno va por las reformas y abre una nueva etapa con "la voluntad de consenso"
Guillermo Francos habló tras la victoria liberal a nivel nacional y volvió a marcar la voluntad del Gobierno de alcanzar acuerdos para poner en marcha reformas importantes.Política27/10/2025
Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término de este domingo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó el escenario legislativo a futuro y volvió a remarcar la "voluntad del Gobierno de conseguir los consensos".
Los comicios de ayer abren una nueva etapa de reformas para Milei y su equipo: con un Congreso mucho más cercano, aún deberán negociar con los distintos espacios políticos para lograr los cambios prometidos.
En este sentido, tanto el Presidente como Francos muestran ahora un perfil más bien dialoguista: "Vimos ayer un presidente muy satisfecho con los resultados, pero también entendiendo que tiene que lograr consensos para avanzar en las leyes que el país necesita y que las anticipó", dijo al respecto el jefe de Gabinete.
En esta línea, además destacó que "comenzamos a ingresar en una democracia madura, donde podamos entendernos, conversar y discutir, y que también sepa la oposición de que la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente".
"Cuando alguien es gobierno, tanto el oficialismo como la oposición tienen que entender cuál es el proyecto y marcando sus diferencias, acompañar", reforzó.
El funcionario señaló que en esta elección tanto gobernadores como legisladores han entendido uno de los elementos fundamentales de este Gobierno, que es el equilibrio fiscal.
"Cuando no se puede pagar, no se puede, por más leyes que se sancionen. Si no tienen recursos o no se brindan los recursos en la ley o no se dice de dónde se van a sacar los fondos, es imposible. La oposición también tiene que aprender de esto", agregó.
Además, resaltó que "hay una voluntad del Gobierno de conseguir los consensos para modificar la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley Tributaria", dos puntos en los que está trabajando el Consejo de Mayo para presentar en diciembre.
"Nos hemos convertido en el bloque más importante de la cámara, siempre con esta posición de buscar acuerdos y consensos para avanzar en las normas que el país necesita", concluyó.
Sáenz apuntó contra CFK: “Está destruyendo al peronismo”
El gobernador de Salta responsabilizó a la expresidenta por la crisis del movimiento justicialista y cuestionó a La Cámpora por creerse “más importante que el peronismo”. “En Salta ya les dimos una lección dos veces”, afirmó.
Sáenz: “Salta rompió la polarización nacional; acá no es Milei ni Cristina, acá es Salta”
El gobernador celebró el resultado electoral del 26 de octubre destacando que la provincia fue la única en el país que “rompió la polarización” entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.
Sáenz marcó distancia: “La señora que siga bailando en el balcón, pero su ciclo político terminó”
El mandatario salteño aseguró que Cristina Fernández de Kirchner debe “darse cuenta” de que la sociedad no quiere volver a ese modelo. “La gente apuesta a un cambio, aunque todavía no vea superadas sus expectativas”, sostuvo.
Sáenz: “Lo nuestro fue una patriada, una manera de decir ‘acá estamos, existimos’”
El gobernador Gustavo Sáenz defendió la identidad política de Primero los Salteños tras las elecciones nacionales y respondió a quienes cuestionaron su participación.
Sáenz apuntó contra Cristina por la intervención del PJ: “Funcionales a ella”
El gobernador Gustavo Sáenz criticó la intervención del Partido Justicialista de Salta dispuesta por Cristina Fernández de Kirchner. Afirmó que fue una decisión “arbitraria y autoritaria” para imponer candidatos “funcionales a ella”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.