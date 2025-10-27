El Gobierno va por las reformas y abre una nueva etapa con "la voluntad de consenso"

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término de este domingo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó el escenario legislativo a futuro y volvió a remarcar la "voluntad del Gobierno de conseguir los consensos".

Los comicios de ayer abren una nueva etapa de reformas para Milei y su equipo: con un Congreso mucho más cercano, aún deberán negociar con los distintos espacios políticos para lograr los cambios prometidos.

En este sentido, tanto el Presidente como Francos muestran ahora un perfil más bien dialoguista: "Vimos ayer un presidente muy satisfecho con los resultados, pero también entendiendo que tiene que lograr consensos para avanzar en las leyes que el país necesita y que las anticipó", dijo al respecto el jefe de Gabinete.

En esta línea, además destacó que "comenzamos a ingresar en una democracia madura, donde podamos entendernos, conversar y discutir, y que también sepa la oposición de que la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente".

"Cuando alguien es gobierno, tanto el oficialismo como la oposición tienen que entender cuál es el proyecto y marcando sus diferencias, acompañar", reforzó.

El funcionario señaló que en esta elección tanto gobernadores como legisladores han entendido uno de los elementos fundamentales de este Gobierno, que es el equilibrio fiscal.

"Cuando no se puede pagar, no se puede, por más leyes que se sancionen. Si no tienen recursos o no se brindan los recursos en la ley o no se dice de dónde se van a sacar los fondos, es imposible. La oposición también tiene que aprender de esto", agregó.

Además, resaltó que "hay una voluntad del Gobierno de conseguir los consensos para modificar la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley Tributaria", dos puntos en los que está trabajando el Consejo de Mayo para presentar en diciembre.

"Nos hemos convertido en el bloque más importante de la cámara, siempre con esta posición de buscar acuerdos y consensos para avanzar en las normas que el país necesita", concluyó.

Cronista