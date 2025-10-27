Flores: “El pueblo está mucho más consciente de la política”

La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios e indemnizaciones en cuotasPolítica27/10/2025
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.
La electa diputada nacional libertaria consideró que el resultado de la elección legislativa es un freno al “boicot kirchnerista”, a nivel nacional, mientras que es un freno al gobernador Sáenz localmente.Política27/10/2025
En ‘Hablemos de política’ – por Aries – Gabriela Flores, diputada nacional electa de La Libertad Avanza, analizó los resultados de las elecciones del pasado domingo y, en este contexto, señaló que “el menemismo fue una larga fiesta sin ningún orden, después llegó la Alianza y ni siquiera logró terminar su mandato”.
“Luego vino el kirchnerismo, que tenía como bandera romper el tejido social y lo lograron”, aseguró, y añadió: “Creo que la política ha roto todos los sistemas de equilibrio de poder”.
Indicó, en tanto, que lo que viene pasando en la realidad política argentina es que los dirigentes se creen soberanos y es el pueblo el que viene mandando un mensaje claro sobre quién tiene el poder.
“Estos últimos meses, el kirchnerismo ha venido boicoteando a un gobierno liberal elegido legítimamente. Lo que pasó a nivel nacional, no es solo el apoyo a Milei, sino un ‘basta’ al boicot”, sostuvo Flores, y completó: “El pueblo está mucho más consciente de la política”.
Para la diputada nacional libertaria electa, es interesante cómo va hablando el electorado y cómo hay sectores de la política que no escuchan.
“Hace 5 elecciones que el pueblo le dice al gobernador ‘no me gusta lo que estás haciendo con el poder’”, finalizó.
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.
El contundente triunfo libertario descolocó a los jefes gremiales y precipitará una inminente reunión de la mesa chica cegetista para analizar el nuevo escenario. Cómo impactará en la nueva central obrera.
Guillermo Francos habló tras la victoria liberal a nivel nacional y volvió a marcar la voluntad del Gobierno de alcanzar acuerdos para poner en marcha reformas importantes.
El gobernador de Salta responsabilizó a la expresidenta por la crisis del movimiento justicialista y cuestionó a La Cámpora por creerse “más importante que el peronismo”. “En Salta ya les dimos una lección dos veces”, afirmó.
El gobernador celebró el resultado electoral del 26 de octubre destacando que la provincia fue la única en el país que “rompió la polarización” entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.
El mandatario salteño aseguró que Cristina Fernández de Kirchner debe “darse cuenta” de que la sociedad no quiere volver a ese modelo. “La gente apuesta a un cambio, aunque todavía no vea superadas sus expectativas”, sostuvo.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
La participación en las elecciones nacionales de 2025 registra una caída histórica, al ser el nivel más bajo desde el retorno a la democracia en 1983.