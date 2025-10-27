Flores: “El pueblo está mucho más consciente de la política”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – Gabriela Flores, diputada nacional electa de La Libertad Avanza, analizó los resultados de las elecciones del pasado domingo y, en este contexto, señaló que “el menemismo fue una larga fiesta sin ningún orden, después llegó la Alianza y ni siquiera logró terminar su mandato”.

“Luego vino el kirchnerismo, que tenía como bandera romper el tejido social y lo lograron”, aseguró, y añadió: “Creo que la política ha roto todos los sistemas de equilibrio de poder”.

Indicó, en tanto, que lo que viene pasando en la realidad política argentina es que los dirigentes se creen soberanos y es el pueblo el que viene mandando un mensaje claro sobre quién tiene el poder.

“Estos últimos meses, el kirchnerismo ha venido boicoteando a un gobierno liberal elegido legítimamente. Lo que pasó a nivel nacional, no es solo el apoyo a Milei, sino un ‘basta’ al boicot”, sostuvo Flores, y completó: “El pueblo está mucho más consciente de la política”.

Para la diputada nacional libertaria electa, es interesante cómo va hablando el electorado y cómo hay sectores de la política que no escuchan.

“Hace 5 elecciones que el pueblo le dice al gobernador ‘no me gusta lo que estás haciendo con el poder’”, finalizó.