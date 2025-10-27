Desde el Juzgado Electoral Federal confirmaron que aún siguen llegando urnas desde el interior provincial. Este martes, a hora 18, iniciará el escrutinio definitivo. Se destacó la utilidad de la Boleta Única Papel.
Avanza la ampliación y modernización del Hospital Señor del Milagro
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, verificó el avance de las obras de refuncionalización y ampliación que el Gobierno de la Provincia, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, está ejecutando en el Hospital Señor del Milagro, ubicado en Avenida Sarmiento 625 de la ciudad de Salta.
El recorrido, que contó con la presencia del gerente general del hospital, José Soto Ruiz, permitió supervisar las intervenciones que se ejecutan a través de la Secretaría de Obras Públicas. El proyecto contempla la refuncionalización de 600 metros cuadrados destinados a la nueva Guardia de Emergencias, la cual contará con 12 camas de internación. Además, se está trabajando en la mejora de los accesos de ambulancias y pacientes de emergencia, abarcando una superficie de 85 metros cuadrados.
Paralelamente, sobre una superficie de 195 metros cuadrados, se ejecuta la refacción de un sector de habitaciones y el office de enfermería, donde se desarrollarán quirófanos ambulatorios con una ampliación específica para la recuperación postquirúrgica y locales de apoyo.
Al finalizar la inspección, el ministro Mangione destacó la importancia de estas mejoras: "Esta obra es una prioridad para la gestión del gobernador Sáenz y un paso fundamental para fortalecer la respuesta sanitaria en la capital. La ampliación de la Guardia de Emergencias y los nuevos quirófanos ambulatorios permitirán no solo atender con mayor eficiencia y calidad la demanda, sino también ofrecer un entorno de trabajo adecuado para nuestro personal. Estamos avanzando en un compromiso firme con la salud pública de Salta".
En esa línea, opinó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, quien hizo mención al Plan Federal de Obras Públicas que lleva adelante el Gobierno de la Provincia para para mejorar el funcionamiento de todos los sectores. “En este caso para optimizar la infraestructura sanitaria”, indicó el funcionario.
Por su parte, Soto Ruiz, coincidió en el impacto positivo de la obra: "La modernización del hospital es un logro tangible que beneficiará directamente a nuestros pacientes y al equipo de salud.
El hospital Señor del Milagro es un establecimiento referente de enfermedades infecciosas, cuenta con cinco laboratorios. Aunque en los últimos años ha ampliado significativamente su cartera de servicios, brindando una amplia atención en consultorios externos en diversas especialidades, entre ellas Cardiología, Clínica Médica, Dermatología, y servicios de diagnóstico por imágenes. Cuenta con una planta de personal de 590 agentes; 49 consultorios externos y 91 camas para internación.
Rescataron a dos personas extraviadas en el cerro Pacuy: “El mal clima los desorientó”Salta27/10/2025
El protocolo se activó el sábado por la noche y fueron hallados, en buen estado de salud, el domingo por la tarde. Desde el Grupo de Rescate de Montaña señalaron que, pese a que contaban con experiencia, las condiciones climáticas desfavorables “los desorientaron”.
Las tareas están previstas en tres etapas y se trabajará con cañería de PEAD, según informaron desde la empresa Aguas del Norte.
Incendio en la Alcaidía: el Hospital San Bernardo asistió a 14 personas, dos ya fueron dadas de altaSalta27/10/2025
El Gerente general del nosocomio, Dr. Pablo Salomón, informó que siete personas se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, cuatro en sala común y solo uno en observación por traumatismos.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) informó que mañana, martes 28 de octubre, no habrá atención en su sede de Avenida Tavella 1395.
La alerta es para la región centro y sur, incluyendo Capital y los Valles. Se esperan acumulados de hasta 40 milímetros entre la medianoche y las seis de la mañana del martes.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
La participación en las elecciones nacionales de 2025 registra una caída histórica, al ser el nivel más bajo desde el retorno a la democracia en 1983.