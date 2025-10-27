El presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia llevó a cabo con éxito la prueba de un misil de crucero de propulsión nuclear, una tecnología que -según afirmó- ningún otro país posee.
El huracán Melissa alcanza la categoría 5 y apunta a Jamaica
Se espera que el ciclón toque tierra en la isla el martes, con vientos destructivos y hasta 76 cm de lluvia. Un huracán de categoría 5 es el más fuerte, con ráfagas de al menos 252 km/h.El Mundo27/10/2025
El huracán Melissa se intensificado este lunes a categoría 5 a medida que se acerca a Jamaica, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. Un huracán de categoría 5 es el más fuerte, con vientos de al menos 252 km/h.
El lunes, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. informó que se espera que el huracán toque tierra en la isla el martes, con vientos destructivos y hasta 76 cm de lluvia.
"Muchas de las comunidades no sobrevivirán a las inundaciones", dijo Desmond McKenzie, ministro de gobierno local.
Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.
"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín.
"Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió.
La lentitud con la que se mueve la tormenta preocupa, ya que las zonas que se encuentran en su trayectoria podrán sufrir condiciones adversas durante mucho tiempo.
A las 6 de la mañana de este lunes, el huracán se encontraba a unos 210 km al suroeste de Kingston, la capital de Jamaica, y a unos 500 km al suroeste de la bahía de Guantánamo en Cuba.
Melissa alcanza vientos que se acercan a los 260 kilómetros por hora, indicó el NHC. Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y Republicana Dominicana.
Los habitantes de las zonas afectadas "deberán permanecer resguardados en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo para las poblaciones que queden aisladas por las inundaciones catastróficas", había señalado previamente en un video el subdirector del NHC, Jamie Rhome.
Advirtió que las condiciones en Jamaica "se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas".
"Una apuesta que no se puede ganar"
El ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, informó en una rueda de prensa que se abrieron los refugios contra tormentas en todo el país.
"Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa", enfatizó.
Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.
Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana.
En República Dominicana, un hombre de 79 años murió tras ser arrastrado por un arroyo, y un niño de 13 años sigue desaparecido, informaron las autoridades locales el sábado.
En Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres personas por causa del temporal.
"Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejar todo atrás", dijo a la AFP Angelita Francisco, una ama de casa de 66 años que huyó de su vecindario en la capital dominicana, Santo Domingo.
El NHC advirtió de "inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra" en Jamaica.
Los vientos destructivos provocarán "daños importantes en las infraestructuras y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones", añadió.
El Servicio Meteorológico de Jamaica pronosticó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros a lo largo de la costa sur del país, y las autoridades ordenaron evacuar varias zonas costeras de la nación insular.
El aeropuerto internacional de Kingston cerró el sábado por la noche, al igual que todos los puertos marítimos.
El último huracán importante que impactó Jamaica fue Beryl a principios de julio de 2024, que causó al menos cuatro muertos.
León XIV recibió en el Vaticano al arzobispo Marcelo Colombo, presidente del Episcopado argentinoEl Mundo27/10/2025
El titular de la Conferencia Episcopal resaltó que tuvo con el sumo pontífice “una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia en la Argentina”.
Afganistán exportó granadas frescas a Rusia por primera vez a través del puerto de Torghundi, en la provincia occidental de Herat, según anunció el lunes el portavoz del gobierno afgano.
Tel Aviv reclamó al grupo terrorista devolver a las víctimas, señalando que la demora viola los términos del pacto mediado por Estados Unidos y pone en riesgo la frágil tregua en la región.
El presidente estadounidense se reunirá con líderes regionales, firmará acuerdos comerciales y abordará tensiones con China durante su viaje que se extenderá hasta el jueves.
Un helicóptero MH-60R y un avión F/A-18F del portaaviones USS Nimitz cayeron en incidentes separados; los tripulantes fueron rescatados y se investigan las causas.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.