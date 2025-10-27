Tel Aviv reclamó al grupo terrorista devolver a las víctimas, señalando que la demora viola los términos del pacto mediado por Estados Unidos y pone en riesgo la frágil tregua en la región.
Donald Trump inicia gira por Asia con visitas a Japón, Malasia y Corea del Sur
El presidente estadounidense se reunirá con líderes regionales, firmará acuerdos comerciales y abordará tensiones con China durante su viaje que se extenderá hasta el jueves.El Mundo27/10/2025
Donald Trump llegó este lunes a Japón, donde se reunirá con el emperador Naruhito, mantendrá conversaciones con la primera ministra Sanae Takaichi y pronunciará un discurso a bordo del portaaviones USS George Washington.
Durante su estancia, que se extenderá hasta el miércoles, Trump también firmará acuerdos sobre minerales críticos y construcción naval. Según medios locales, el presidente estadounidense incluso podría recibir algunas pelotas de golf bañadas en oro.
En materia económica y las negociaciones comerciales, las importaciones japonesas a Estados Unidos están sujetas a aranceles del 15%, menos que el 25% impuesto inicialmente. Las exportaciones de automóviles japoneses a Estados Unidos cayeron un 24% en septiembre en términos de valor interanual. Durante su visita, Trump se reunirá con el presidente de Toyota y otros líderes empresariales para tratar estos temas.
Según el acuerdo alcanzado en julio, se espera que Japón invierta 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, aunque Tokio indicó que solo entre el 1 y 2% será inversión directa, y el resto estará cubierto por préstamos y garantías. Washington también busca que Japón deje de comprar energía rusa, importar gas estadounidense y participar en un proyecto de gasoducto en Alaska.
Días antes de iniciar su gira por el continente asiático, Trump elogió a Sanae Takaichi, la primera mujer primera ministra de Japón, y destacó su cercanía con el ex primer ministro Shinzo Abe. "He oído cosas maravillosas sobre ella“, afirmó.
Su estancia en Malasia
Trump partió desde Kuala Lumpur hacia Japón, luego de reunirse el domingo con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en la primera etapa de una gira asiática. “Deberíamos llegar a acuerdos satisfactorios para nuestros dos países”, aseguró Trump. "Creo que acabaremos teniendo una muy buena relación“, subrayó.
Lula urgió a levantar los aranceles del 50% sobre productos brasileños, según el canciller Mauro Vieira. "El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente“, afirmó el funcionario brasileño.
El canciller indicó que Lula solicitó la suspensión de la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, su esposa y otros brasileños.
En Malasia, Trump también copatrocinó un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, tras un enfrentamiento fronterizo meses atrás. El acuerdo se firmó en el marco de la cumbre de la ASEAN y Trump lo calificó como "un paso monumental“.
Tailandia y Camboya acordaron una tregua el 28 de julio tras la intervención de Trump, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim y negociadores chinos. Trump afirmó: "No debería decir que es un hobby, porque es mucho más serio que un hobby, pero se me da bien y me gusta“.
China y acuerdos comerciales
En paralelo a las reuniones de Trump, negociadores de Estados Unidos y China concluyeron en Kuala Lumpur dos días de conversaciones con resultados alentadores, antes del encuentro previsto entre el líder republicano y Xi Jinping en Corea del Sur.
"Creo que vamos a llegar a un buen acuerdo con China“, afirmó Trump, tras amenazar con aranceles adicionales del 100% a productos chinos a partir del 1 de noviembre.
El negociador chino, Li Chenggang, confirmó un "consenso preliminar" para resolver diferencias comerciales. Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó entrever un acuerdo para que China postergue las restricciones a la exportación de tierras raras y reanude la compra de soja estadounidense.
En cuanto a sus próximo destino de la gira, Trump viajará el miércoles a Corea del Sur para la cumbre de la APEC y se reunirá con el presidente surcoreano Lee Jae Myung. El jueves se encontrará con Xi Jinping.
Con información de AFP
Un helicóptero MH-60R y un avión F/A-18F del portaaviones USS Nimitz cayeron en incidentes separados; los tripulantes fueron rescatados y se investigan las causas.
Tras dejar cuatro muertos en República Dominicana y Haití, el poderoso huracán de categoría 4 amenazó con lluvias extremas y vientos de hasta 225 km/h; se prevé que alcance categoría 5.
El destructor USS Gravely y una unidad de marines se desplegaron frente a la capital trinitense mientras Caracas denuncia “provocación militar” y Washington intensifica su presión sobre Maduro.
El presidente de Brasil planteó su propuesta tras reunirse con Donald Trump en Kuala Lumpur. La iniciativa llega en medio de la escalada de tensiones militares en el Caribe.
Uno de los arrestados fue interceptado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando intentaba salir del país.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.