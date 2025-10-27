Putin anunció nuevo misil ruso con propulsión nuclear

El anuncio, realizado durante una visita a un puesto de mando militar, fue leído como una nueva demostración de poder frente a Occidente.



Según detalló el Kremlin, el misil, denominado Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall en la clasificación de la OTAN), permaneció en vuelo durante 15 horas y recorrió 14.000 kilómetros gracias a su fuente de energía nuclear. A diferencia de los misiles convencionales, este sistema podría mantenerse en el aire por tiempo indefinido y evadir los radares de defensa, un factor que preocupa a los analistas internacionales por su potencial desestabilizador.

“Es un producto único que nadie en el mundo posee”, dijo Putin ante el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, a quien ordenó comenzar los preparativos para integrar el arma al arsenal nacional. El mandatario, vestido con uniforme militar, destacó además que el país “confirmó una vez más la fiabilidad de su escudo nuclear” tras la realización de lanzamientos de prueba de los misiles Yars, Sineva y Kh-102.

Una señal de poder y tensión hacia Occidente

La prueba se produce semanas después de que Washington levantara las restricciones para que Ucrania utilice armamento occidental de largo alcance contra objetivos rusos, lo que añadió tensión a una relación ya marcada por desconfianza mutua. En ese marco, expertos interpretan el anuncio como una respuesta política y simbólica tanto hacia la administración de Donald Trump como hacia la OTAN.

El Burevestnik no es nuevo: su desarrollo comenzó a principios de los 2000, tras la salida de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972. Pero su presunta puesta a punto marca un punto de inflexión. Para Jeffrey Lewis, especialista en no proliferación nuclear del Middlebury College, se trata de “un pequeño Chernóbil volador” por los riesgos ambientales que implica transportar un reactor nuclear en un proyectil. “Es una tecnología de ciencia ficción que podría desestabilizar cualquier intento de control de armas”, advirtió.

Otros analistas coincidieron en que el anuncio también apunta a presionar en la negociación del tratado New START, el último acuerdo vigente entre Moscú y Washington que limita el número de armas nucleares estratégicas desplegadas. Ese pacto vence en febrero, y Putin ya propuso extenderlo por un año “si Estados Unidos acepta hacer lo mismo”.

En paralelo, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que cualquier ataque de largo alcance contra territorio ruso recibiría una respuesta “asombrosa”. Detrás de la retórica, Moscú busca mostrar que mantiene intacta su capacidad militar pese al impacto económico de la guerra.

Ámbito