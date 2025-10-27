Misiones: investigan un audio que el automovilista envió antes del choque

Se detectaron más de 600 recetas electrónicas falsas emitidas entre febrero y septiembre de 2021 a nombre de 78 afiliados que desconocieron haber recibido la medicación.
Un día después del accidente fatal en Campo Viera, Misiones, donde murieron 9 personas y 29 resultaron heridas tras colisionar de frente el micro en el que viajaban contra un auto, salió a la luz un impactante audio que habría sido enviado por el automovilista minutos antes del impacto.
Los investigadores ya tienen en sus manos el mensaje de Whatsapp que grabó Rafael Ortíz (34), el conductor del Ford Focus, donde reconoce circular a gran velocidad y describe una maniobra que pudo haber resultado fatal. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, aseguró.
Fuentes policiales confirmaron que el teléfono celular de Ortiz, quien murió en el acto, fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic).
El análisis busca determinar no solo la autenticidad del audio, sino también el momento exacto en que fue grabado y enviado. Los investigadores intentarán establecer si el mensaje fue transmitido mientras Ortiz conducía el vehículo, lo que reforzaría la hipótesis de una conducción temeraria.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados del examen de alcoholemia y toxicológico, ante la sospecha de que el conductor del Focus habría estado bajo los efectos del alcohol.
El trágico hecho se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada del domingo, cuando el colectivo de la empresa Sol del Norte, que había partido desde Oberá con destino a Posadas, impactó de frente con el Ford Focus que circulaba en sentido contrario a la altura del kilómetro 892 de la Ruta 14.
La violencia del impacto hizo que el ómnibus atravesara el guardarraíl del puente y cayera al cauce del arroyo Yazá, mientras que el automóvil quedó completamente destrozado sobre la banquina.
Según los primeros informes periciales, el Focus habría invadido el carril contrario a gran velocidad, provocando el choque frontal. El vehículo menor quedó reducido a un amasijo de hierros.
Las 9 víctimas fatales fueron identificadas
Entre las nueve personas fallecidas hay seis hombres y tres mujeres, entre ellas 4 jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Gabriela Paola García (26), de Oberá.
- Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.
- Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.
- Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.
- Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.
- Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar.
- Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.
- Enzo León (19), de Eldorado.
- Brian Hobos (19), de Wanda.
Desde la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de Misiones confirmaron que cuatro de los fallecidos eran estudiantes y emitieron un comunicado expresando su dolor: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.
El estado de los heridos: 14 personas siguen internadas
La Policía de Misiones difundió este lunes el parte médico oficial con el estado actualizado de los heridos. En total, catorce personas permanecen internadas en los hospitales SAMIC de Oberá y Ramón Madariaga de Posadas, bajo monitoreo constante.
En el Hospital SAMIC Oberá se encuentran internados:
- Arnaldo Federico Aquino (41)
- Linda Graciela Rundquist (32)
- Nataila Vegas (23) – UTI
- Denis Almara (21) – UTI
- Paola Buchaman (24)
- Denis Fabián Oliveira (20)
- Emilio Giménez (22) – UTI
- Benito Hernán Gómez (28)
- Alberto Aquino (37)Nahuel Alejandro Aquino (12)
Mientras que los derivados al Hospital Madariaga de Posadas fueron:
- Adrián Cáceres (46) – fractura de pelvis y traumatismo craneal, en emergencia.
- Juan Cueva (20) – fractura vertebral, estable.
- Marcos Núñez Piñeiro (35) – fracturas múltiples, lúcido y estable.
- Gustavo Báez (31) – terapia intensiva, lesión cervical y traumatismo craneal leve.
La magnitud de la tragedia conmovió a toda la comunidad misionera. En Oberá, Eldorado y Campo Ramón se realizaron velas, misas y concentraciones espontáneas en memoria de las víctimas.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó sus condolencias y anunció que la provincia brindará acompañamiento psicológico y asistencia social a las familias afectadas.
Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas periciales, testimonios y registros de cámaras viales, en una causa que ya fue caratulada como “homicidio culposo agravado”.
Con información de Infobae
