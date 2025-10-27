Un buque de guerra estadounidense llegó a Trinidad y Tobago

Un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos llegó este domingo a Trinidad y Tobago, frente a las costas de Venezuela, mientras el presidente Donald Trump intensifica su presión militar sobre el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

El barco era visible el domingo frente a la capital trinitense, Puerto España.

La llegada del buque de guerra USS Gravely, así como de una unidad de marines, para ejercicios con el ejército de Trinidad y Tobago, había sido anunciada el jueves por el gobierno de este país anglófono de 1,4 millones de habitantes.

Poco después, en un comunicado divulgado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el chavismo denunció una “provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe”.

El gobierno venezolano anunció además la captura de “un grupo mercenarios” vinculados por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA). “No se trata de ejercicios defensivos: se trata de una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”, indicó la nota oficial.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves.

Venezuela y la isla de Trinidad están separadas por apenas 11 kilómetros en el punto más cercano, en el noroeste venezolano. En ambos países se puede observar desde allí las costas vecinas.

Aumenta la presión militar estadounidense sobre Venezuela

Washington desplegó desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

Estados Unidos también anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo. Maduro denunció el viernes esta decisión como un intento de “inventar una nueva guerra”.

Trump acusa al gobernante venezolano de encabezar presuntas redes de tráfico de drogas, vinculadas al Cartel de los Soles, algo que Maduro niega categóricamente. Afirma que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, es una ferviente partidaria de Trump y adoptó desde su llegada al poder en mayo un discurso virulento contra la inmigración y la criminalidad venezolana en su país.

Caracas acusa al gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington.

La campaña estadounidense caisó 43 muertos

La movilización militar estadounidense causó hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.

Dos trinitarios habrían sido asesinados a mediados de octubre en esos bombardeos, según sus familias. Las autoridades locales no confirmaron ni desmintieron estas muertes.

Expertos han cuestionado la legalidad de los ataques en aguas extranjeras o internacionales, contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados.

Con información de AFP