Hasta las 15 votó el 41% del padrón

Argentina elige sus representantes legislativos en una jornada electoral histórica. La Cámara Nacional Electoral informó que el 41% del padrón participó hasta las 15 horas. Esta elección marca el debut de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de ciudadanos están habilitados para seleccionar 24 senadores y 127 diputados nacionales.

El presidente Milei aspira a consolidar una bancada que le otorgue un tercio en el Congreso, una herramienta clave para blindar sus posibles vetos. Mientras, la coalición opositora Fuerza Patria compite en medio de una visible interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Este espacio político busca posicionarse con una estrategia definida hacia el año 2027.

Con información de TN