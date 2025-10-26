La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 12 del mediodía votó el 23% de los más de 36 millones de argentinos habilitados.
Hasta las 15 votó el 41% del padrón
Es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales.Argentina26/10/2025
Argentina elige sus representantes legislativos en una jornada electoral histórica. La Cámara Nacional Electoral informó que el 41% del padrón participó hasta las 15 horas. Esta elección marca el debut de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de ciudadanos están habilitados para seleccionar 24 senadores y 127 diputados nacionales.
El presidente Milei aspira a consolidar una bancada que le otorgue un tercio en el Congreso, una herramienta clave para blindar sus posibles vetos. Mientras, la coalición opositora Fuerza Patria compite en medio de una visible interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Este espacio político busca posicionarse con una estrategia definida hacia el año 2027.
Según la Dirección Nacional Electoral, a las 11:00 AM ya sufragó casi una de cada cinco personas en todo el país, con tiempos de votación que no superan los cuatro minutos.
