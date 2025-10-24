Ucrania atacó una refinería y depósito de municiones en Rusia

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó el jueves de ataques nocturnos contra dos objetivos estratégicos en territorio ruso: la refinería de petróleo de Riazán y un depósito de municiones cerca de Valuyki, en la región fronteriza de Bélgorod.

El ataque a la refinería de Riazán provocó un importante incendio en instalaciones capaces de suministrar hasta 17 millones de toneladas anuales de combustible al Ejército ruso.

“Se observaron explosiones en la zona objetivo, seguidas de un incendio a gran escala”, indicó el Estado Mayor ucraniano. La refinería ha sido un objetivo recurrente desde principios de 2025, en el marco de la intensificación de ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas críticas rusas.

La instalación procesó 13,1 millones de toneladas métricas en 2024, cerca del 5% de la capacidad total de refinación de Rusia, y produce gasolina, diésel, fueloil y combustible para aviones, por lo que su interrupción podría afectar tanto la logística militar como la estabilidad económica del país.

Las instalaciones pertenecen a la petrolera Rosneft, sobre la cual Estados Unidos impuso sanciones este miércoles junto a Lukoil, empresas que concentran gran parte de la exportación de petróleo ruso y generan ingresos significativos para Moscú.

El gobernador de Riazán, Pavel Malkov, informó en Telegram que durante la noche se interceptaron una quincena de drones, cuyos restos cayeron sobre un área industrial provocando un incendio, aunque no precisó qué instalaciones fueron afectadas.

En paralelo, el ataque al depósito de municiones en Valuiki destruyó el objetivo, provocando explosiones secundarias y la detonación de municiones rusas, según el Estado Mayor de Ucrania.

La zona ha sido utilizada frecuentemente por las fuerzas rusas como centro logístico y de armas cerca de la frontera con Ucrania. Las autoridades locales confirmaron al menos doce heridos como consecuencia de los ataques.

El Ministerio de Defensa ruso informó haber neutralizado 139 drones durante la pasada noche en un operativo que abarcó 10 regiones del país, incluyendo 14 drones derribados sobre Riazán y 56 sobre Bélgorod, además de intercepciones en Briansk, Vorónezh, Rostov, Tambov, Volgogrado, Oriol, Kaluga, Kursk y la Crimea ocupada.

Zelensky celebró el impacto de las nuevas sanciones de EEUU

El presidente de Ucrania elogió el jueves el nuevo paquete de sanciones estadounidense contra la industria petrolera rusa, calificándolas como un mensaje contundente al Kremlin en plena guerra.

Desde Bruselas, Zelensky subrayó la importancia de mantener la presión internacional para forzar a Moscú a negociar la paz. “Es un mensaje contundente y necesario de que la agresión no quedará sin respuesta”, publicó en X antes de reunirse con líderes de la Unión Europea.

El mandatario resaltó que las sanciones llegan “en un momento muy relevante” y señaló que la coordinación entre Washington y Bruselas es fundamental para obstaculizar los recursos que alimentan la maquinaria militar rusa.

En contra posición, el presidente ruso Vladimir Putin calificó las nuevas sanciones de Estados Unidos como un “acto inamistoso” y advirtió que tales medidas tendrán consecuencias.

“Esto es, por supuesto, un intento de ejercer presión sobre Rusia”, declaró Putin. “Pero ningún país ni pueblo que se respete a sí mismo toma decisiones bajo presión. Rusia tiene ese privilegio”. El mandatario se mostró confiado en la capacidad de resistencia del sector energético ruso y subrayó que “es imposible reemplazar” los hidrocarburos de Rusia en el mercado internacional.

Con información de Europa Press