Pilotos de Aerolíneas Argentinas ratificaron la medida de fuerza de este viernes

“Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6:00 y las 10:00 am”, informó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en su cuenta de la social X.

El día y la franja horaria de la asamblea planificada es uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos nacionales, y particularmente en el principal aeropuerto doméstico del país.

Hasta el momento, explicó el gremio, "Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Además, "respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia", recordó APLA.

La última medida de fuerza llevada adelante por los pilotos fue un paro de 24 horas que se realizó el pasado 9 de octubre en Aeroparque, en la antesala al fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

