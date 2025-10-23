Caputo: “Estoy más que cómodo con el valor del dólar”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el lunes, luego de las elecciones de medio término, no habrá cambios en el plan económico y ratificó las bandas cambiarias en los límites actuales, frente a las especulaciones de un cambio de esquema.

“Creo que mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera. Si va a uno de los extremos de la banda, actuamos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

“Hoy la gente está comprando en el techo de la banda. Vos no te podés enojar con el mercado. Para nosotros, el dólar dentro de la banda flota. Yo no me enojo ni con los que compraban en $1.200, ni con los que compran en $1500″, destacó en diálogo con La Nación+.

“Estoy más que cómodo”, aseguró Caputo al respecto del valor del dólar oficial actual, en torno a los $1.500 por unidad.

“Las decisiones son personales, nosotros no nos metemos en las decisiones de la gente. Por eso, la respuesta es decir, ¿por qué se las agarran con nosotros? Cuando lo que estamos haciendo, justamente, es dándoles la libertad de que accedan".

Asimismo, aseguró que el dólar no se va a ubicar por arriba del techo de la banda, que se encuentra en $1.492.

Confirmó que no hay cambios en el equipo económico después de las elecciones y que se vienen las reformas tributaria y laboral, para lo cual el resultado el . Además, resaltó la importancia de reactivar el crédito para la economía.