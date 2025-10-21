Villamayor: “Estamos poniendo en juego qué Salta queremos”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – la diputada Socorro Villamayor analizó cómo se vienen desarrollando los últimos días de campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26.

Así las cosas, para la legisladora hay modificaciones en la manera de hacer política y ello viene dado por los avances tecnológicos y la pandemia; nuevas herramientas y metodologías se han desarrollado de gran manera en estos últimos años, indicó.

“Antes era mucha militancia territorial y hoy, quizás, una gran parte de eso se lleva adelante a través de medios digitales. Creo que lo que hay es una responsabilidad de los dirigentes en cuanto a qué queremos para Salta. Nos estamos jugando el destino de la provincia y necesitamos verdaderos representantes”, sostuvo.

Para Villamayor, la continuidad del proyecto político del gobernador Sáenz es fundamental y, en este sentido, aseguró que la gran mayoría de la Legislatura acompaña este proyecto.

“Hoy estamos poniendo en juego qué Salta queremos para estos dos años, si queremos tener voces firmes que sean representativas de los intereses de Salta”, sostuvo la diputada, y apuntó que, dada la importancia de esta instancia, el gobernador ha decidido participar activamente de la campaña, acompañando a candidatos que – entiende – serán representantes de los intereses de los salteños.

En tanto, consideró que Salta no tiene actualmente representantes en el Senado de la Nación que levanten la voz por los salteños.

“Ahora, el interés de los salteños no significa que no pueda coincidir con los intereses de las provincias que hoy se ven afectadas por las políticas del gobierno nacional”, finalizó.