Milei visitó Córdoba en la recta final de la campaña

El Presidente de la Nación aterrizó pasadas las 17 y emprendió camino al centro de Córdoba Capital para liderar una caminata junto al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca.

Una gran cantidad de personas que se congregaron en el centro de Córdoba para recibir al presidente Javier Milei, quien recorrió la ciudad junto al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. Durante el acto, Milei agradeció el apoyo y pidió a la ciudadanía que continúe respaldando a su gobierno: “Les pido que nos sigan apoyando, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.

El mandatario subrayó que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y que la gestión actual logró reducir la inflación y eliminar los piquetes, afirmando que al asumir el cargo existían 9.000 piquetes anuales, cifra que, según sus palabras, se redujo a cero. Además, sostuvo que los índices de inseguridad alcanzaron los niveles más bajos de la historia y que el gobierno está combatiendo el narcotráfico, en contraste con la administración anterior.

En su discurso, Milei reconoció que aún persiste un 30 % de pobreza en el país, pero insistió en que el rumbo adoptado es el correcto y que revertir “100 años de populismo” no es una tarea inmediata. “Entiendo que es aberrante tener 30 % de pobres, pero hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos, argentinos que no comían y hoy sí comen”, afirmó.

De cara a las próximas elecciones, el presidente advirtió sobre el riesgo de retroceder si no se mantiene el apoyo a su espacio político. Por su parte, Gonzalo Roca resaltó el papel de Córdoba como motor productivo del país y valoró el compromiso de los cordobeses con las ideas de la libertad.