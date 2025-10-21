A días de las elecciones, la diputada ponderó que el gobernador Sáenz se haya puesto la campaña al hombro y aseguró que ello es fruto de su responsabilidad y compromiso con la provincia y los salteños.
Milei visitó Córdoba en la recta final de la campaña
El presidente se mostró junto a Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza. Este domingo 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores.Política21/10/2025
El Presidente de la Nación aterrizó pasadas las 17 y emprendió camino al centro de Córdoba Capital para liderar una caminata junto al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca.
Una gran cantidad de personas que se congregaron en el centro de Córdoba para recibir al presidente Javier Milei, quien recorrió la ciudad junto al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. Durante el acto, Milei agradeció el apoyo y pidió a la ciudadanía que continúe respaldando a su gobierno: “Les pido que nos sigan apoyando, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.
El mandatario subrayó que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y que la gestión actual logró reducir la inflación y eliminar los piquetes, afirmando que al asumir el cargo existían 9.000 piquetes anuales, cifra que, según sus palabras, se redujo a cero. Además, sostuvo que los índices de inseguridad alcanzaron los niveles más bajos de la historia y que el gobierno está combatiendo el narcotráfico, en contraste con la administración anterior.
En su discurso, Milei reconoció que aún persiste un 30 % de pobreza en el país, pero insistió en que el rumbo adoptado es el correcto y que revertir “100 años de populismo” no es una tarea inmediata. “Entiendo que es aberrante tener 30 % de pobres, pero hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos, argentinos que no comían y hoy sí comen”, afirmó.
De cara a las próximas elecciones, el presidente advirtió sobre el riesgo de retroceder si no se mantiene el apoyo a su espacio político. Por su parte, Gonzalo Roca resaltó el papel de Córdoba como motor productivo del país y valoró el compromiso de los cordobeses con las ideas de la libertad.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, también anticipó que el próximo 15 de diciembre enviarán los proyectos de reformas tributaria, laboral y previsional que se están trabajando en el Consejo de Mayo.
Solo estuvieron presentes 22 legisladores, por lo que no se pudo iniciar el debate. Es necesario que 31 diputados – es decir, la mitad del cuerpo más uno – estén en el recinto al momento de comenzar la sesión.
Caso Vialidad: esperan que antes de fin de año comience la ejecución de 20 propiedades de CFKPolítica21/10/2025
La expresidenta se resiste a entregar sus bienes para cumplir con la sentencia por corrupción. Casación Federal debe resolver si el caso permanecerá en Comodoro Py o pasa al fuero Civil, como pretende Cristina.
"Estado fallido": el fuerte mensaje electoral de Bessent tras la ayuda de EE.UU. a MileiPolítica21/10/2025
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos planteó que "no es un rescate" y explicó la agenda con Argentina y la región. Confirmó el anuncio del BCRA tras la activación del swap.
Macri respaldó a Fernando De Andreis, quinto en la lista del PRO y La Libertad AvanzaPolítica21/10/2025
El ex presidente expresó su apoyo al candidato porteño y destacó su trayectoria y lealtad, aunque evitó mencionar directamente a Patricia Bullrich y a Javier Milei.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.