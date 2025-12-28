Clausuran otra fiesta clandestina y secuestran alcohol

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4 de la mañana, en un inmueble ubicado en barrio Constituyente, Orán, donde se detectó el desarrollo de un evento no autorizado.

Con intervención de la Fiscalía Penal 2, dos mujeres de 18 y 38 años fueron infraccionadas por transgredir lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7135/01, que prohíbe la realización de eventos públicos sin la debida autorización.

Finalmente, se procedió al despeje de aproximadamente 40 personas y secuestro de bebidas alcohólicas.