Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
Clausuran otra fiesta clandestina y secuestran alcohol
El operativo, realizado bajo las órdenes de la Fiscalía Penal 2, terminó con el despeje de 40 personas, el secuestro de bebidas alcohólicas y la infracción de dos mujeres por violar la Ley 7135/01.Policiales28/12/2025
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4 de la mañana, en un inmueble ubicado en barrio Constituyente, Orán, donde se detectó el desarrollo de un evento no autorizado.
Con intervención de la Fiscalía Penal 2, dos mujeres de 18 y 38 años fueron infraccionadas por transgredir lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7135/01, que prohíbe la realización de eventos públicos sin la debida autorización.
Finalmente, se procedió al despeje de aproximadamente 40 personas y secuestro de bebidas alcohólicas.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Los procedimientos fueron realizados ayer en Tartagal y General Mosconi por personal de la Subdirección General de Investigaciones. Secuestraron múltiples armas de fuego, cartuchos y más de 1200 dosis de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.
El operativo se realizó en el puesto Campo Alegre, en la localidad de La Caldera, donde el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar el Código Aduanero (Ley 22.415).
Impactante choque en la Ruta 34: un muerto y dos heridos
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1500 de la Ruta Nacional 34. Fuentes policiales confirmaron una víctima fatal y dos personas lesionadas. Información actualizada.
Principio de incendio en un local de la peatonal Alberdi
El incidente ocurrió este martes por la mañana en pleno centro de Salta. Bomberos y Policía intervinieron y la situación fue controlada sin heridos.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.