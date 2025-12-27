Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
Neuquén: identificaron a la mujer hallada muerta en una camioneta
La justicia de Neuquén identificó como Teresa del Carmen Mansilla Galindo (41) a la mujer encontrada muerta en una Renault Kangoo en el barrio Cumelén.Policiales27/12/2025
La mujer que fue encontrada muerta, en una camioneta en el barrio neuquino de Cumelénn, fue identificada como Teresa del Carmen Mansilla Galindo, de 41 años y, hasta el momento, no se encontraron muestras de que alguien haya intervenido en el deceso.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, el fallecimiento ocurrió hace más de 48 horas y la occisa fue hallada en un rodado Renault Kangoo gris, tipo furgón y sin ventanas traseras, el pasado jueves 25 de diciembre.
Desde la fiscalía destacaron que “la mujer no tiene lesiones que hagan presumir que fuera agredida”, ni se encontraron muestras de que alguien haya intervenido en el deceso y se solicitaron exámenes toxicológicos, en base al relato de fuentes zonales.
Mansilla, que trabajaba de mucama en el Hospital Castro Rendón se alojaba en el vehículo, junto a su pareja desde semanas atrás, hasta que un hombre alertó de la situación mediante un llamado telefónico ya que varios vecinos coincidieron en que la camioneta estaba de forma permanente en la zona, desde el 17 de diciembre.
Los especialistas informaron que el cadáver no muestra signos de agresión, el único sospechoso que se encontraba demorado detenido quedará en libertad al transcurrir el día, mientras que, desde criminalística estudiaron una sustancia blanca que había en el vehículo y se trata de clorhidrato de cocaína.
El relato de los habitantes linderos sostuvo que el auto permanecía detenido junto a metros de la casa de la mujer, frente a un terreno baldío con cerco perimetral y, aunque se llegó a entender que la vivienda estaba abandonada, también indicaron que la difunta y su pareja vivían allí.
Sin embargo, quienes observaban aseguraron que la pareja dormía en la camioneta ocasionalmente y en otras oportunidades llegaban a las 20 y entraban al hogar.
Hasta el momento, los hechos se remontan a materia de investigación.
Con información de Noticias Argentinas
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Los procedimientos fueron realizados ayer en Tartagal y General Mosconi por personal de la Subdirección General de Investigaciones. Secuestraron múltiples armas de fuego, cartuchos y más de 1200 dosis de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.
El operativo se realizó en el puesto Campo Alegre, en la localidad de La Caldera, donde el conductor y su acompañante fueron infraccionados por violar el Código Aduanero (Ley 22.415).
Impactante choque en la Ruta 34: un muerto y dos heridos
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1500 de la Ruta Nacional 34. Fuentes policiales confirmaron una víctima fatal y dos personas lesionadas. Información actualizada.
Principio de incendio en un local de la peatonal Alberdi
El incidente ocurrió este martes por la mañana en pleno centro de Salta. Bomberos y Policía intervinieron y la situación fue controlada sin heridos.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.