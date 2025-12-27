Neuquén: identificaron a la mujer hallada muerta en una camioneta

La mujer que fue encontrada muerta, en una camioneta en el barrio neuquino de Cumelénn, fue identificada como Teresa del Carmen Mansilla Galindo, de 41 años y, hasta el momento, no se encontraron muestras de que alguien haya intervenido en el deceso.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, el fallecimiento ocurrió hace más de 48 horas y la occisa fue hallada en un rodado Renault Kangoo gris, tipo furgón y sin ventanas traseras, el pasado jueves 25 de diciembre.

Desde la fiscalía destacaron que “la mujer no tiene lesiones que hagan presumir que fuera agredida”, ni se encontraron muestras de que alguien haya intervenido en el deceso y se solicitaron exámenes toxicológicos, en base al relato de fuentes zonales.

Mansilla, que trabajaba de mucama en el Hospital Castro Rendón se alojaba en el vehículo, junto a su pareja desde semanas atrás, hasta que un hombre alertó de la situación mediante un llamado telefónico ya que varios vecinos coincidieron en que la camioneta estaba de forma permanente en la zona, desde el 17 de diciembre.

Los especialistas informaron que el cadáver no muestra signos de agresión, el único sospechoso que se encontraba demorado detenido quedará en libertad al transcurrir el día, mientras que, desde criminalística estudiaron una sustancia blanca que había en el vehículo y se trata de clorhidrato de cocaína.

El relato de los habitantes linderos sostuvo que el auto permanecía detenido junto a metros de la casa de la mujer, frente a un terreno baldío con cerco perimetral y, aunque se llegó a entender que la vivienda estaba abandonada, también indicaron que la difunta y su pareja vivían allí.

Sin embargo, quienes observaban aseguraron que la pareja dormía en la camioneta ocasionalmente y en otras oportunidades llegaban a las 20 y entraban al hogar.

Hasta el momento, los hechos se remontan a materia de investigación.

Con información de Noticias Argentinas